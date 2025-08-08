Общество

Имя владельца медали «За боевые заслуги» выяснили поисковики в Невельском округе

Имя владельца медали «За боевые заслуги» разузнали поисковики «Вахты памяти» «Невельский фронт», сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«С международной "Вахты памяти" "Невельский фронт" пришла хорошая новость. В ходе работ молодёжный поисковый отряд "Грифон" Новосокольнического муниципального округа обнаружил медаль "За боевые заслуги" рядом с останками бойца. По награде поисковики смогли установить имя погибшего. Им оказался сержант Леонид Иванович Расторгуев 1923 года рождения, уроженец города Барнаул», - сообщил губернатор.

Международная молодёжная «Вахта памяти» «Невельский фронт» посвящена 80-летию Победы. В экспедиции участвуют более 250 поисковиков из Псковской, Саратовской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Коми и Республики Беларусь. За 5 дней поисковых работ подняты останки 15 бойцов.

«Большое спасибо всем, кто участвует в этой важной и непростой работе», - заключил Михаил Ведерников.