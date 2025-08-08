Как стресс губит здоровье человека, рассказал психолог

Стресс — это неотъемлемая часть нашей жизни. Его влияние на здоровье человека является предметом активных исследований и обсуждений. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин поделился своими взглядами на природу стресса и его последствия.
Фото: «Шедеврум»
По словам эксперта, стресс — это реакция организма на различные ситуации, которые могут быть как отрицательными, так и положительными.
Также он выделяет краткосрочные (острые) и долгосрочные (хронические) стрессы.
«Если краткосрочный стресс очень сильный, он может привести к шоку. А если шок сохраняется долго, то он практически всегда перерастает в хронический стресс», — добавляет специалист.
Эксперт отмечает, что даже после выхода из ситуации человек может продолжать переживать ее мыслями, что способствует развитию долгосрочного стресса.
Также психолог выделяет два вида стрессов: психологические и физические.
«У человека есть психологические механизмы для проживания стресса, но не всегда они полностью срабатывают», — отмечает он.
В результате этого могут возникать ухудшения внимания, памяти и появление усталости. Например, после сильного стресса у некоторых людей наблюдается изменение речи — она становится медленной или быстрой без видимых причин.
Одним из важных аспектов является развитие психосоматических расстройств под воздействием стресса. Среди них — боли в области желудка, повышение давления, хондрозы и даже нарушения обмена веществ.
На психологическом уровне стресс может вызывать раздражительность, снижение концентрации внимания и увеличение количества ошибок как в работе, так и дома.
«Если появляется комплекс симптомов: раздражительность, ухудшение памяти и внимания — необходимо обратиться за помощью к специалистам», — советует эксперт.
Он подчеркивает важность своевременного обращения к профессионалам для предотвращения затяжных последствий. Особое внимание уделяется долгосрочным последствиям хронического стресса.
«Он может привести к тревожным расстройствам, которые требуют профессиональной помощи», — говорит Лунюшин.
Поэтому важно не игнорировать признаки ухудшения состояния и своевременно предпринимать меры, пишет RuNews24.ru.