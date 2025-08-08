Общество

Полицейский спас дачника в псковской деревне Кебь

Оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Псковскому району лейтенант полиции Дмитрий Егоров помог выйти из воды и оказал первую медицинскую помощь дачнику в в садоводческом товариществе Кебь в Псковском районе 8 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По окончании рабочего дня Дмитрий Егоров вместе с заместителем председателя СНТ «Кебь» отправились на прогулку вдоль реки Кебь и услышали крики с берега. Спустившись к воде, они увидели мужчину, который пытался выйти из воды. Полицейский вместе с товарищем помогли дачнику выбраться на берег, после чего у мужчины начался приступ эпилепсии.

Лейтенант полиции Дмитрий Егоров незамедлительно оказал первую медицинскую помощь: перевернул пострадавшего на бок, удерживал его от возможного самовредительства, а при западании языка удерживал язык и нижнюю челюсть мужчины, попутно вызывая скорую помощь. После пострадавшего укрыли пледом и начали растирать конечности для снятия судорог и согревания, держа его на боку для предотвращения удушья.

Мужчину госпитализировали, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.