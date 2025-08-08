Общество

Наталья Федорова наградила жителей Дуброво Псковского района в честь Дня деревни

Жителей Дуброво Псковского района чествовали на празднике Дня деревни сегодня, 9 августа. Об этом глава района Наталья Федорова сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Праздник собрал всех жителей деревни. Гостей поприветствовала глава района. Она отметила активных в профессиональной и общественной деятельности жителей, которые своим старанием, трудом и неравнодушием вносят вклад в развитие родной деревни. От имени губернатора региона Михаила Ведерникова Наталья Федорова вручила медаль «50 лет совместной жизни» супругам Борису и Ирине Шелудяковым.

От депутатского корпуса районного Собрания депутатов жителей поздравил и вручил Благодарственные письма Виктор Самсонов. С поздравлениями к землякам обратилась директор Моглинской школы Елена Иванова. На мероприятии присутствовали, общались с населением, обменивались поздравлениями глава Логозовской волости Любовь Фильчагина и фельдшер Псковской межрайонной больницы Ольга Уткина. Праздник завершился концертной программой.

«С праздником, уважаемые жители Дуброво! Благополучия, доброго здоровья, мирного неба и успехов!» - заключила Наталья Федорова.