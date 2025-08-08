Общество

Захоронение непогребенных останков воинов прошло в деревне Поздноево. ФОТО

Торжественно-траурное мероприятие по захоронению непогребенных останков воинов прошло в деревне Поздноево, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

К присутствующим обратился командир Псковской региональной организации «Гвоздика» Михаил Ясютич.

«Хочу поблагодарить всех участников нашей молодежной международной "Вахты памяти" за сделанную работу, она была совсем нелегкая. Особенно хочу поблагодарить наших друзей, наших братьев, сестер, которые приезжают издалека. Они едут за тысячи километров, чтобы здесь, на нашей земле, поднять останки. 80 лет прошло со дня Победы, наши павшие воины будут живы до тех пор, пока мы их будем помнить. Особую благодарность хочу выразить местным жителям. Где-то какие-то неудобства мы создаем, но мы от чистого сердца стараемся сделать как лучше. И хочу поблагодарить Зеленую Раису Николаевну за предоставление своего огорода, который мы перерыли» - сказал он.

Участники поисковых отрядов в ходе международной вахты Памяти «Невельский фронт» на территории Псковской области подняли из земли останки 15 советских военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны. Поисковикам удалось по найденной медали «За боевые заслуги» установить имя одного из бойцов - Леонида Ивановича Расторгуева.