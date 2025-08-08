Общество

Роспотребнадзор назвал болезни, которые кошки могут передать человеку

Бешенство, стригущий лишай, токсоплазмоз, лямблиоз, фелиноз входят в перечень болезней, которые больные кошки могут передать человеку, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что кошки - самые популярные домашние животные, но они могут быть переносчиками заболеваний, опасных для человека. Для того, чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать некоторые меры предосторожности.

«Бешенство, стригущий лишай, токсоплазмоз, лямблиоз, фелиноз - это далеко не полный перечень болезней, передающихся человеку от больных кошек. Инфекции могут передаваться человеку с зараженной слюной, инфицированной мочой или калом, а также через укусы и царапины», - говорится в сообщении пресс-службы.

Бешенство - это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание со 100% летальностью, уточнили в Роспотребнадзоре. Заражение происходит при укусе, оцарапывании или ослюнении ран, порезов на коже больным животным, при попадании слюны зараженного животного на слизистые оболочки рта, глаз или носовой полости.

«Профилактика бешенства включает в себя вакцинацию животных, соблюдение правил поведения при контакте с дикими и бесхозными животными. Необходимо избегать контакта, а при встрече не брать на руки, не гладить и не кормить. Основное лечение - это своевременная антирабическая помощь в виде курса вакцинации», - объяснили в ведомстве.

Стригущий лишай - это грибковое поражение кожи, ногтей и волос, отметили в пресс-службе. Данное заболевание заразно и может передаваться при контакте с больными животными, а также через инфицированные ими предметы обихода.

В Роспотребнадзоре рассказали, что основные симптомы стригущего лишая - кожные высыпания (красные, шелушащиеся пятна с четкими границами, часто имеющие форму кольца). Также о заболевании свидетельствуют пузырьки или корочки в местах поражения, зуд и жжение, ломкость волос. При поражении волосистой части головы волосы могут ломаться у самого корня, образуя участки алопеции, поражение ногтей - они могут становиться утолщенными, ломкими и изменять цвет.

«Основные методы лечения: местная терапия - используются противогрибковые мази, кремы или спреи, которые наносятся на пораженные участки. При больших поражениях или стригущем лишае на голове назначаются противогрибковые препараты», - добавили в ведомстве.

Токсоплазмоз - это паразитарное заболевание, которое может поражать нервную систему, органы зрения, сердце, печень и селезенку, подчеркнула пресс-служба. Для большинства людей он не представляет опасности, часто протекает бессимптомно и не требует лечения, проходит самостоятельно.

«В группу риска по тяжелому течению и последствиям входят беременные женщины и люди с заболеваниями иммунной системы. Основные симптомы: повышение температуры тела до 37-39 градусов, боли в мышцах и суставах, головная боль, увеличение лимфоузлов, слабость, сыпь», - сказали в Роспотребнадзоре.



В ведомстве указали, что фелиноз - это инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Bartonella henselae. Они попадают в организм человека через царапины или укусы, а также через слюну животного, которая может оказаться на кожных ранах или слизистой глаз.

«Симптомы: в месте царапины или укуса возникает припухлость и покраснение, появляются кожные папулы, которые нагнаиваются, воспаляются ближайшие лимфоузлы, повышение температуры, интоксикация организма - слабость, головные боли, недомогание, потливость», - перечислила пресс-служба.

В том случае, если произошло оцарапывание, ослюнение, в Роспотребнадзоре советует немедленно промыть рану под проточной водой. При появлении признаков воспаления, нагноения, увеличения лимфатических узлов нужно обратиться к врачу.

«Общение с питомцами приносит радость, но для защиты от инфекций следуйте простым мерам безопасности: мойте руки после контакта с кошками, убирайте экскременты в перчатках, регулярно прививайте питомца от бешенства, используйте средства защиты от блох и клещей, избегайте контакта ваших питомцев с бесхозными животными и грызунами и не подходите к незнакомым животным», - заключили в ведомстве.