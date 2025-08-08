Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Последний шанс успеть на вечер романсов
новые возможности приобретения жилья в Пскове
Мошенники под видом операторов
отель «Покровский» продаёт «лотерейные билеты»?
Бизнес в Великих Луках
Вкусно и полезно гастрогид по Псковской области
Господин Рейтингомер
Вакансии в «Россетях»
Псков летние террасы
вкусно и полезно плавленый сыр
инфографика регистрируем ТОС
помощь фермерам СОБЫТИЕ
Комфортные и безопасные
ПЛН 25 лет
 
 
 
ещё Общество 08.08.2025 15:420 Тала Нещадимова: На выходных в регионе ожидается достаточно летняя погода 10.08.2025 20:420 Кандидаты приглашаются на службу в псковскую отдельную роту охраны и конвоирования 10.08.2025 20:200 В Госдуме назвали средний размер пенсии в России 10.08.2025 20:000 Роспотребнадзор назвал болезни, которые кошки могут передать человеку 10.08.2025 19:210 Назван способ получить максимальную пенсию после увольнения 10.08.2025 18:070 Родители смогут бесплатно сопровождать детей в санаторий
 
 
 
Самое популярное 06.08.2025 19:402 Мисс Вселенная Оксана Федорова девятый день голодает в Крыму 03.08.2025 14:213 В Псковском районе сбит ещё один вражеский БПЛА 03.08.2025 08:535 Над деревней Неёлово в Псковском районе сбит БПЛА 06.08.2025 08:591 Экс-ректору ПсковГУ Ильиной вменили еще два эпизода превышения полномочий 06.08.2025 10:460 Появились фото с места смертельного ДТП с автобусом в Островском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Роспотребнадзор назвал болезни, которые кошки могут передать человеку

10.08.2025 20:00|ПсковКомментариев: 0

Бешенство, стригущий лишай, токсоплазмоз, лямблиоз, фелиноз входят в перечень болезней, которые больные кошки могут передать человеку, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что кошки - самые популярные домашние животные, но они могут быть переносчиками заболеваний, опасных для человека. Для того, чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать некоторые меры предосторожности.

«Бешенство, стригущий лишай, токсоплазмоз, лямблиоз, фелиноз - это далеко не полный перечень болезней, передающихся человеку от больных кошек. Инфекции могут передаваться человеку с зараженной слюной, инфицированной мочой или калом, а также через укусы и царапины», - говорится в сообщении пресс-службы.

Бешенство - это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание со 100% летальностью, уточнили в Роспотребнадзоре. Заражение происходит при укусе, оцарапывании или ослюнении ран, порезов на коже больным животным, при попадании слюны зараженного животного на слизистые оболочки рта, глаз или носовой полости.

«Профилактика бешенства включает в себя вакцинацию животных, соблюдение правил поведения при контакте с дикими и бесхозными животными. Необходимо избегать контакта, а при встрече не брать на руки, не гладить и не кормить. Основное лечение - это своевременная антирабическая помощь в виде курса вакцинации», - объяснили в ведомстве.

Стригущий лишай - это грибковое поражение кожи, ногтей и волос, отметили в пресс-службе. Данное заболевание заразно и может передаваться при контакте с больными животными, а также через инфицированные ими предметы обихода.

В Роспотребнадзоре рассказали, что основные симптомы стригущего лишая - кожные высыпания (красные, шелушащиеся пятна с четкими границами, часто имеющие форму кольца). Также о заболевании свидетельствуют пузырьки или корочки в местах поражения, зуд и жжение, ломкость волос. При поражении волосистой части головы волосы могут ломаться у самого корня, образуя участки алопеции, поражение ногтей - они могут становиться утолщенными, ломкими и изменять цвет.

«Основные методы лечения: местная терапия - используются противогрибковые мази, кремы или спреи, которые наносятся на пораженные участки. При больших поражениях или стригущем лишае на голове назначаются противогрибковые препараты», - добавили в ведомстве.
Токсоплазмоз - это паразитарное заболевание, которое может поражать нервную систему, органы зрения, сердце, печень и селезенку, подчеркнула пресс-служба. Для большинства людей он не представляет опасности, часто протекает бессимптомно и не требует лечения, проходит самостоятельно.

«В группу риска по тяжелому течению и последствиям входят беременные женщины и люди с заболеваниями иммунной системы. Основные симптомы: повышение температуры тела до 37-39 градусов, боли в мышцах и суставах, головная боль, увеличение лимфоузлов, слабость, сыпь», - сказали в Роспотребнадзоре.


В ведомстве указали, что фелиноз - это инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Bartonella henselae. Они попадают в организм человека через царапины или укусы, а также через слюну животного, которая может оказаться на кожных ранах или слизистой глаз.

«Симптомы: в месте царапины или укуса возникает припухлость и покраснение, появляются кожные папулы, которые нагнаиваются, воспаляются ближайшие лимфоузлы, повышение температуры, интоксикация организма - слабость, головные боли, недомогание, потливость», - перечислила пресс-служба.

В том случае, если произошло оцарапывание, ослюнение, в Роспотребнадзоре советует немедленно промыть рану под проточной водой. При появлении признаков воспаления, нагноения, увеличения лимфатических узлов нужно обратиться к врачу.

«Общение с питомцами приносит радость, но для защиты от инфекций следуйте простым мерам безопасности: мойте руки после контакта с кошками, убирайте экскременты в перчатках, регулярно прививайте питомца от бешенства, используйте средства защиты от блох и клещей, избегайте контакта ваших питомцев с бесхозными животными и грызунами и не подходите к незнакомым животным», - заключили в ведомстве.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки Пскова летом?
В опросе приняло участие 184 человека
10.08.2025, 20:420 Кандидаты приглашаются на службу в псковскую отдельную роту охраны и конвоирования 10.08.2025, 20:200 В Госдуме назвали средний размер пенсии в России 10.08.2025, 20:000 Роспотребнадзор назвал болезни, которые кошки могут передать человеку 10.08.2025, 19:400 Пропавшего год назад псковича со шрамом над глазом продолжает искать полиция
10.08.2025, 19:210 Назван способ получить максимальную пенсию после увольнения 10.08.2025, 18:550 Россиянка Слисева стала победительницей Всемирных игр в плавании 10.08.2025, 18:330 Песни Победы прозвучали в парке Пскова в исполнении юных музыкантов. ФОТО 10.08.2025, 18:070 Родители смогут бесплатно сопровождать детей в санаторий
10.08.2025, 17:450 В Москве представили похищенные фашистами иконы из собрания Псковского музея 10.08.2025, 17:250 Кинолог указал на грубые ошибки в воспитании маленьких собак 10.08.2025, 16:591 Публичный конфликт разгорелся в руководстве псковской писательской организации 10.08.2025, 16:440 В МВД заявили о способе мошенничества при помощи QR-кодов
10.08.2025, 16:230 В работе Telegram произошел технический сбой 10.08.2025, 16:030 В Великих Луках прошла Всероссийская акция МВД России «Зарядка со стражем порядка» 10.08.2025, 15:400 Исследование показало, на что копят деньги россияне 10.08.2025, 15:200 Росреестр назвал самый молодой город в России
10.08.2025, 14:590 Захоронение непогребенных останков воинов прошло в деревне Поздноево. ФОТО 10.08.2025, 14:230 Музыкально-литературный подарок Пушкинскому заповеднику приготовил пермский молодёжный клуб 10.08.2025, 14:010 Работавшие в такси машины продаются в среднем на 21% дешевле 10.08.2025, 13:380 Умер режиссер Юрий Бутусов
10.08.2025, 13:200 Ливни ожидаются на юге и востоке Псковской области 10.08.2025, 13:000 Россиянам посоветовали делать скриншоты переписок с гадалками 10.08.2025, 12:400 Юрист рассказала, нужно ли менять паспорт при изменениях во внешности 10.08.2025, 12:150 Девушка выпала из окна на улице Юбилейной в Пскове
10.08.2025, 11:580 Борис Елкин:  Каждый день строители пишут свежую страницу в историю нашего города 10.08.2025, 11:410 На Земле завершилась магнитная буря 10.08.2025, 11:230 Александр Котов: Строитель – профессия, в основе которой лежит созидание и прогресс 10.08.2025, 11:010 Миронов предложил ограничить наценку на 25 основных продуктов
10.08.2025, 10:400 Несколько рекордов установили на мультиспортивном фестивале в Пскове. ФОТО 10.08.2025, 10:170 Потомки бойца, погибшего при разминировании могилы Пушкина, посетили «Михайловское» 10.08.2025, 09:530 Автомобиль врезался в ворота колокольни Церкви Михаила и Гавриила Архангелов в Пскове. ВИДЕО 10.08.2025, 09:400 Россиянам напомнили о праве жильцов на преимущество для парковки во дворе
10.08.2025, 09:222 В Госдуме предложили увеличить штрафы за шумные авто 10.08.2025, 09:000 День строителя отмечают 10 августа 09.08.2025, 22:290 ФК «Псков» потерпел очередное поражение в первенстве Северо-Запада 09.08.2025, 22:000 Сезон полярных сияний открыли псковские астрофотографы
09.08.2025, 21:300 Почему ИИ не может навредить психике человека, рассказал психиатр  09.08.2025, 21:050 Медаль «50 лет совместной жизни» получила семья Васильевых на празднике Торошинской волости Псковского района 09.08.2025, 20:400 Жители Пушкиногорского района отметили День физкультурника. ФОТО 09.08.2025, 20:180 Новоржевской деревне Выбор исполнилось 594 года со дня основания
09.08.2025, 19:500 Фестиваль «Александрова дорога» прошел в Самолве 09.08.2025, 19:290 Тело погибшего от винта моторной лодки мужчины обнаружили в Гдовском районе 09.08.2025, 19:000 Конкурс пирогов проходит на международном фестивале «Взвар» в Невеле 09.08.2025, 18:450 Международный день коренных народов мира отмечает народ сето 9 августа
09.08.2025, 18:200 Наталья Федорова наградила жителей Дуброво Псковского района в честь Дня деревни 09.08.2025, 18:000 Работы по благоустройству центрального сквера стартовали в Середке 09.08.2025, 17:400 Российская интернет-энциклопедия «Рувики» подарит летние призы псковским авторам 09.08.2025, 17:200 Любовь Трифонова: Новоржевские спортсмены достойно представляют честь города и округа
09.08.2025, 17:000 Соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup состоялись в Пскове. ФОТО 09.08.2025, 16:400 День физкультурника в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 09.08.2025, 16:190 Санкт-Петербургский неофолк проект Cailleach выступит на фестивале «Лешуга» в Пскове 09.08.2025, 15:510 В «Михайловском» рассказали о возможности попасть в «Музейную почту» даже в её выходные
09.08.2025, 15:350 Рекорд посещаемости забегов «5 вёрст» побит в Пскове 09.08.2025, 15:230 Спортивный праздник состоялся на ФОКОТе в Писковичах 09.08.2025, 14:550 Грозы и до +25 градусов прогнозируют в Псковской области днем 10 августа 09.08.2025, 14:300 Ограничение скорости до 40 км/ч введут на участке трассы «Псков» под Гатчиной с 11 августа
09.08.2025, 14:100 Презентация книги псковского юриста Ольги Кутузовой «Железная хватка» прошла в библиотеке на Конной 09.08.2025, 13:450 Более миллиона рублей перевели псковичи на «безопасные счета» мошенников 09.08.2025, 13:210 53% псковичей считают, что счет на первом свидании должен оплачивать мужчина – опрос 09.08.2025, 13:000 «Зарядка со стражем порядка» прошла для воспитанников областного центра семьи в Пскове
09.08.2025, 12:290 Советский и российский актер Иван Краско скончался на 95-м году жизни 09.08.2025, 12:280 Момент ночного наезда на ограждение на Рижском проспекте попал на видео 09.08.2025, 12:200 Автомобиль «налетел» на забор напротив псковского гипермаркета «Лента» 09.08.2025, 12:000 Полицейский спас дачника в псковской деревне Кебь
09.08.2025, 11:402 Чем трактор лучше ламборджини 09.08.2025, 11:150 Александр Котов пожелал псковичам спортивных и жизненных побед в День физкультурника 09.08.2025, 10:500 Путин и Трамп встретятся на Аляске для обсуждения вариантов долгосрочного мира на Украине 09.08.2025, 10:350 Шумовая разметка может появиться в Островском районе на аварийном участке трассе Р-23
09.08.2025, 10:200 «Газель» и Renault столкнулись в районе псковского ТЦ Fjord Plaza 09.08.2025, 10:000 Наталья Федорова встретилась с крупными аграриями деревни Похвальщина Псковского района 09.08.2025, 09:400 ФИПИ опубликовал демоверсии экзаменов для претендующих на российское гражданство иностранцев 09.08.2025, 09:200 Чем и для кого опасны спреи от комаров, рассказал химик
09.08.2025, 09:000 День физкультурника отмечают в России сегодня 08.08.2025, 22:000 Как стресс губит здоровье человека, рассказал психолог 08.08.2025, 22:000 По требованию Печорской прокуратуры проведут повторное орнитологическое исследование вокруг аэродрома Усинск 08.08.2025, 21:410 В Изборске открылась выставка по итогам международного пленэра «Настоящая Россия»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru