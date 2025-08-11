Общество

Пять матерей из Псковской области приняли участие в открытии конкурса «Миссис Россия-2025»

Пять матерей из Псковской области приняли участие в торжественном открытии 25-го юбилейного конкурса «Миссис Россия-2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в дирекции конкурса «Миссис Псков».

Фотографии: Padejov.com

Церемония открытия традиционно прошла в стиле White party. В этом году финалистками всероссийского фестиваля-конкурса стали 46 женщин, среди которых есть и многодетные мамы трех, четырех и даже пяти детей, участвуют также и бабушки.

Торжественное открытие прошло в зале императорского холла. «Золото императорского холла лишь обрамляло блеск гостей и главных звезд фестиваля - женщин-королев!» - уточнили в дирекции конкурса «Миссис Псков».

Специальным гостем открытия стал популярный певец Паскаль.

У финалистки конкурса - островички, «2-й Вице-Миссис Северо-Запад» Кристины Разумович в этот день был день рождения. Специально для нее президент конкурса приготовила дорогостоящий подарок, который вручили во время церемонии открытия.

«Наши женщины - это главное достояние России!» - именно этими словами благословила в добрый королевский путь мама всех королев России, бессменный организатор конкурсов Миссис Москва и Миссис Россия Алла Маркина.

Впереди у участниц масштабная программа. Запланированы и посещения Музея витражной музыки, единственного в мире обладателя многих уникальных экспонатов, и творческий конкурс в Театре самого доброго клоуна страны Юрия Куклачева, и встречи со знаменитыми людьми.

«И главное — яркий королевский путь, который завершиться уже совсем скоро, 15 августа, грандиозным шоу с Королевским цветущим садом и великолепными шоу-дефиле, и торжественной церемонией награждения в самом центре столицы в Театре на Плющихе», - заключили в дирекции конкурса «Миссис Псков».