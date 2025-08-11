Общество

В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в сентябре

Перерасчет пенсии в сентябре ждет пенсионеров, которым в августе исполнилось 80 лет, была установлена I группа инвалидности или тех, кто прекратил трудовую деятельность, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин ( «Единая Россия»).

«Правило одно: перерасчет запускается с первого числа месяца, следующего за тем, когда возникло основание по закону и попало в систему. Значит, ориентир — события августа. Если в августе исполнилось 80 лет, с сентября фиксированная часть страховой пенсии идет в двойном размере: при базовых 8 907,70 рублях это 17 815,40 рубля только по этой составляющей. Если оформлен уход, добавляется ежемесячная надбавка: 1 314 рублей к страховой пенсии или 1 377 рублей к государственной — с того же месяца, что и право на уход», - сказал Говырин.

По его словам, если в августе установлена I группа инвалидности, с сентября действует двойная фиксированная часть по страховой пенсии, а при наличии иждивенцев добавляется сумма за каждого нетрудоспособного члена семьи — 2 969,23 рубля, но не более чем за троих. Депутат отметил, что основание подтверждается записями медико‑социальной экспертизы и сведениями органов ЗАГС или образовательных учреждений для очников до 23 лет.

«Тем, кто прекратил работу в августе, с сентября начисляется полный размер страховой пенсии с учётом всех пропущенных индексаций прошлых лет. Право возникает с сентября, а сами деньги могут дойти позже из‑за технологических сроков обработки, однако перерасчёт фиксируется с начала месяца, следующего за увольнением», - подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что есть и другие поводы для прибавки, если они оформлены в августе: подтверждённый «северный» стаж (применение районного коэффициента и повышений к фиксированной части), право на «сельскую» надбавку за 30 лет работы в агросфере у неработающих (+25% к фиксированной части), назначение социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера при изменении доходов семьи или переходе на иной региональный стандарт. По словам Говырина, во всех случаях действует общий принцип: событие признано и внесено в базы — перерасчёт включается с 1 сентября, пишет РИА Новости.