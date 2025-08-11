Общество

Кабмин вдвое сократит время рассмотрения заявлений на маткапитал

Время рассмотрения госструктурами заявлений на материнский капитал будет сокращено вдвое - с 10 до 5 рабочих дней. О таком решении объявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

«Мы внесли ряд изменений и в правила его (материнского капитала - прим. ред.) предоставления. Чтобы получить средства маткапитала можно было бы быстрее и проще, здесь мы вдвое сократим период рассмотрения заявления о его использовании - с 10 до 5 рабочих дней», - анонсировал глава кабмина.

Премьер также добавил, что обработка запросов и дополнительных документов по заявке потребует 12 дней, а не 20, как было раньше.

«Важно, чтобы родители, конечно, имели больше времени на детей, а не на оформление различного рода бумаг», - заключил Мишустин.

Сейчас размер материнского капитала на первого ребенка составляет 690 266 рублей, на второго - еще 221 895 рублей (или 912 162 рублей сразу за двоих детей), пишет ТАСС.