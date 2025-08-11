Путин подписал указ о запрете с 2026 года закупки военной формы иностранного производства

«В целях исключения закупок вещевого имущества иностранного производства для нужд ВС РФ, материалов иностранного производства, используемых для изготовления данного имущества, постановляю: <…> принять дополнительные меры, предусматривающие, начиная с 1 января 2026 года, поставку <…> для нужд ВС РФ вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории РФ, а к 2027 году - также из тканей и трикотажных полотен, произведенных на территории России», - говорится в указе.

Указ вступает в силу с 11 августа, сформулированная им задача поставлена правительству, Минобороны и Минпромторгу.

Вещевое имущество военнослужащих включает в себя предметы форменной одежды, знаки различия, белье, постельные принадлежности, спецодежду, обувь, снаряжение и санитарно-хозяйственное имущество. Поставка вещевого имущества в армию проходит по системе госзакупок в рамках гособоронзаказа.