ПЛН-FM реклама на сайте
Общество

ЛДПР — за доступный детский отдых!

11.08.2025 15:55|ПсковКомментариев: 0

Вышло очередное масштабное заявление председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, в котором он обратил особое внимание на качество и доступность детского летнего отдыха в России

 

Фото: ЛДПР

«Сегодня лишь трое из десяти школьников отдыхают летом в оздоровительных лагерях, остальным приходится проводить каникулы во дворе дома или в лучшем случае в пришкольном лагере. Разве это отдых и оздоровление? Каждая русская семья должна иметь возможность оплатить своим детям полноценную смену в лагере — 21 день. Песни у костра, походы на природу, спортивные соревнования и атмосфера дружбы — это незабываемо! Но сегодня цены на отдых таковы, что небогатые родители вынуждены отказываться от этой возможности. Детские лагеря, особенно коммерческие, чтобы выжить, вынуждены повышать цены и сокращать смены до одной-двух недель. Так нельзя! Ситуация не терпит промедления», — отметил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Если мы хотим вырастить здоровое молодое поколение, нужно на законодательном уровне вводить новые стандарты. В связи с этим ЛДПР требует принять отдельный федеральный закон «О детском отдыхе», который гарантирует каждой семье возможность отправить ребенка на отдых и оздоровление. Именно этим сейчас занимается ЛДПР, о чем подробно рассказываем ниже.

Зарплаты родителей не поспевают за ценами на путевки

В июне 2025 года ЛДПР провела мониторинг детского отдыха по всей стране. Три четверти родителей, которые отвечали на наши вопросы, утверждают, что цены на путевки подорожали от 10 до 30%, а кое-где — на все 40% по сравнению с прошлым годом. В качестве первоочередной меры ЛДПР предлагает уменьшить вдвое стоимость электроэнергии для лагерей. А также обеспечить налоговые льготы для организаций, занимающихся детским отдыхом.

«Отдыхают все!»

К началу летнего сезона 2024 года в стране действовало почти 40 тысяч лагерей. Но более 80% из них — это пришкольные площадки с дневным пребыванием. Вот почему создается впечатление, что отдых доступен. А на самом деле стационарных лагерей крайне мало — всего 2229. При этом половина из них находится в частной собственности, что не позволяет государству регулировать стоимость путевок. Мы предлагаем восстановить сеть стационарных лагерей до уровня не менее 6 тысяч по стране. Это задача федерального масштаба.

Короткая смена — это не отдых, а статистика

Сегодня мы видим, что лагеря все чаще предлагают 18, 14, 12, а иногда и 9–10-дневные смены. ЛДПР заявляет: это не отдых. Это вранье, которое позволяет скрывать печальную правду — детский отдых недоступен русским людям. В официальной отчетности это создаёт видимость стабильных цен. На деле дети получают не отдых, а формальность, а родители — заведомо завышенную стоимость в перерасчёте на день и низкое качество услуг. Мы предлагаем сделать 21-дневную смену неизменным стандартом. Все расчеты и отчетность по детскому отдыху должны строиться исходя из этой цифры. Либо это отдых, либо — показуха. Только так.

Нет единого закона

Сегодня требования к детскому отдыху разрозненные. Вопросы регулируются фрагментарно — например, через закон от 16.10.2019 № 336-ФЗ, который охватывает лишь часть сферы. Мы предлагаем принять отдельный федеральный закон «О детском отдыхе», в котором будут закреплены единые стандарты качества и безопасности, введена система поддержки родителей и детей, определены льготы для лагерей по налогам, аренде и тарифам, а также сформулированы гарантии для работников.

«Я убежден в том, что в Псковской области необходимо увеличить количество лагерей, ведь в летний период нашим детям необходим безопасный и интересный отдых. Тем более, что далеко не все родители могут позволить себе отправить ребенка в период летних каникул на море или к бабушкам и дедушкам в деревню. Именно поэтому практика детских лагерей полезна как для детей, так и для их родителей. Также важной частью организации детского отдыха в регионе я считаю выделение путевок в лагеря детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также детям участников СВО. Безопасность также имеет огромное значение, ведь в больших группах детей всегда есть риск несчастных случаев. Так, например, в прошлом году в Псковской области произошло массовое отравление детей в лагерях, чего ни в коем случае нельзя допускать. Подводя итог, хочу отметить, что летний отдых в лагерях — важная часть социального развития детей. И чтобы он был комфортным, нужно увеличить количество лагерей, обеспечить предоставление бесплатных путевок нуждающимся семьям, а также позаботиться и о безопасности детского отдыха», — отметил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
