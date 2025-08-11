Общество

Четыре боррелиозных клеща выявили в инфекционке в Пскове за неделю

В период с 4 по 10 августа в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы исследовано 28 клещей, что на 16 клещей меньше, чем на прошлой неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

В частности, в Пскове исследовали 22 клеща, из них выявлена пораженность клещевыми инфекциями, опасными для человека:

клещевой вирусный энцефалит – 0,

иксодовый клещевой боррелиоз – 4,

моноцитарный эрлихиоз человека – 0,

гранулоцитарный анаплазмоз человека - 0.

В Великих Луках произошло шесть укусов клещей, из них поражены инфекциями:

клещевой вирусный энцефалит – 0,

иксодовый клещевой боррелиоз – 1,

моноцитарный эрлихиоз человека – 0,

гранулоцитарный анаплазмоз человека – 0.

В 2025 году в учреждении всего исследовали 1 656 клещей. Средний уровень пораженности паразитов клещевыми инфекциями составляет 22,4% (за неделю уменьшение на 0,3%).

По данным управления Роспотребнадзора по Псковской области, с начала сезона от кровососущих пострадали 2 687 человек, в том числе 688 детей. В сравнении с прошлым периодом количество обращений уменьшилось в 1,4 раза (с 104 до 73 человек).

Сдать клеща или кровь на исследование после укуса паразита можно в инфекционной больнице круглосуточно по адресам:

город Псков, улица Майора Доставалова, 14;

город Великие Луки, Октябрьский проспект, 127.

Уточнить информацию можно по телефону в Пскове: 8(8112)294-122 и Великих Луках: 8(81153)6-88-66.