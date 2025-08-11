«Опять инопланетяне?»: псковичи делятся фотографиями красных облаков

Фотографиями красных облаков делятся псковичи в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».
Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»
«Опять инопланетяне? Делимся фотографиями красивой тучки», - призвал автор публикации.
Фото: Анна Васильева
В комментариях псковичи прикрепили фото облаков с разных ракурсов.
Фото: Ирина Веремей
Ранее сообщалось, что полное затмение Луны произойдёт во время полнолуния в грядущем сентябре, в этот момент оттенок естественного спутника Земли станет из-за этого красноватым.