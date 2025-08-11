Общество

Спикер Собрания поздравил военных лётчиков с Днём Военно-воздушных сил России

Летопись боевой славы отечественной военной авиации полна подвигов, совершённых ради защиты независимости и безопасности нашей страны, сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, поздравляя военнослужащих с Днем Военно-воздушных сил России. Текст поздравления имеется в распоряжении Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Уважаемые военнослужащие, ветераны и авиационные специалисты Военно-воздушных сил России! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравляю вас с Днём ВВС России! Летопись боевой славы отечественной военной авиации полна подвигов, совершённых ради защиты независимости и безопасности нашей страны. Есть в этой славной истории яркие страницы, написанные героями-лётчиками, чьи судьбы связаны с Псковской землёй», - сказал Александр Котов.

Незыблемые принципы ВВС – безусловная преданность Родине, несгибаемая стойкость, верность военной присяге и непревзойдённый профессионализм – были и остаются главными ориентирами для всех поколений военных лётчиков, уверен председатель.

«Подвиги пилотов времён Великой Отечественной войны и современных вооружённых конфликтов стали примером настоящего мужества и патриотизма, вдохновляющим нынешних защитников воздушных границ России. Через эту преемственность поколений и преданность Отечеству обретает мощь и силу российская армия. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе и семейного счастья! С праздником!» - заключил Александр Котов.