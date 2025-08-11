Общество

Владимир Кузь: Должны быть какие-то ограничения внешнего вида школьников

Депутат Псковского областного Собрания по округу №7 (Гдовский и Псковский районы) Владимир Кузь не считает правильным загонять учащихся в рамки единой школьной формы. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Если введут совсем единую форму, то это будет не очень правильно. Должны быть какие-то ограничения в плане длины и цветовой гаммы, внешнего вида школьников. Однако загонять их в рамки, в школьную форму единого стандарта я бы не стал», - сказал Владимир Кузь.

Напомним, что недавно Минпросвещения РФ представило новый стандарт школьной формы.