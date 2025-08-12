Общество

Жители Псковской области за год нарастили зарплатные «аппетиты»

Эксперты hh.ru выяснили, какой доход могут получить жители Псковской области за час и за один день работы. Согласно статистике hh.ru, медианная зарплата, которую сейчас предлагают жителям региона, в городе достигла 59,5 тысячи рублей в месяц. За год их потенциальный средний месячный доход вырос на 8 тысяч рублей.

В свою очередь, жители области за год нарастили зарплатные «аппетиты». Сейчас соискатели хотят зарабатывать около 50 тысяч рублей в месяц, что на 5 тысяч больше, чем год назад.

Между тем эксперты составили рейтинг вакансий с наибольшим заработком за час в Псковской области. Лидером рейтинга стала вакансия тракториста, которому готовы платить от 500 ₽ за час «на руки». Высокую ставку также предлагают повару-сушисту — 250–300 ₽ за час «на руки» и мойщице посуды — от 250 ₽ за час «на руки».