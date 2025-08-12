Общество

Россиянам рассказали, могут ли уволить за частые больничные

Работника не могут уволить за частые больничные, рассказала агентству «Прайм» заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

Случаи, когда трудовой договор может быть расторгнут, установлены Трудовым кодексом РФ.

«Законодательство не предусматривает увольнение сотрудника за частое нахождение на больничном», — подчеркнула эксперт.

Если сотрудника уволили незаконно, он может пожаловаться в профсоюз, трудовую инспекцию и суд.

Вместе с тем в Трудовом кодексе есть ряд оснований для прекращения трудового договора, так или иначе касающихся здоровья сотрудника. В частности, работодатель может расторгнуть трудовой договор, если сотрудник отказывается переходить на другую должность на основании медицинского заключения, либо если он признан полностью нетрудоспособным.