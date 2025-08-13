Общество

В Псковском районе проходит приёмка школ к новому учебному году

В Псковском районе проходит приёмка учреждений образования к новому учебному году. Об этом глава района Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Комиссии, в составе которых работают профильные специалисты администрации муниципалитета и руководители школ и детских садов, представители Роспоребнадзора, МЧС, полиции, Росгвардии, депутаты, проверяют все составляющие готовности учреждений к приёму детей.

«В ходе рабочих поездок по району продолжаю знакомиться с проведенными в образовательных учреждениях работами. Так, в Верхолинской основной школе (филиал Писковской средней общеобразовательной школы) в этом сезоне из средств районного бюджета проведен ремонт пищеблока (горячим питанием охвачены 100% учеников) и канализации, идет ремонт туалетов, система отопления подготовлена к зимнему периоду. Вместе с директором Любовью Ивановой проконтролировали результат. В настоящее время в школе обучаются 45 учеников, в детском саду «Родничок» – 12 воспитанников. Учреждения встретят детей в обновленном виде», - написала Наталья Федорова.