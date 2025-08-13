Общество

За 7 месяцев Псковская транспортная прокуратура выявила более 500 нарушений

За 7 месяцев 2025 года Псковская транспортная прокуратура выявила более 500 нарушений, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фотография: Северо-Западная транспортная прокуратура

Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров подвел итоги работы Псковской транспортной прокуратуры за 7 месяцев 2025 года.

За это время внесено 114 представлений, возбуждено 43 дела об административных правонарушениях, направлено в суд 29 исков, опротестовано 36 незаконных актов, по постановлениям прокуратуры возбуждено два уголовных дела.