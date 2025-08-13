Общество

В Псковской области стартовал государственный мониторинг зерна

В Псковской области стартовал государственный мониторинг зерна, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федеральном центре оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса.

Фотографии: ФГБУ «ЦОК АПК»

Специалисты Санкт-Петербургского филиала центра в рамках государственного мониторинга зерна по состоянию на 12 августа отобрали пробы от 19 партий пшеницы общим весом 10 тысяч тонн в Пыталовском, Палкинском, Великолукском, Пушкиногорском, Красногородском и Бежаницком районах.

«Исследование первых проб нового урожая, выращенной в хозяйствах Псковской области, показывает, что 95% исследованной пшеницы соответствует 3-4 классу, однако пока рано говорить, какого качества будет вся выращенная пшеница. Как и в прошлом году, отбор проб и исследования проводятся бесплатно, для этого нужно в течение 5 дней с момента формирования партии зерна направить уведомление», – прокомментировал начало госмониторинга в регионе технический директор органа инспекции Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Вячеслав Осипик.

Всего в Псковской области специалистам предстоит проверить в рамках госмониторинга порядка 85 тысяч тонн пшеницы нового урожая.