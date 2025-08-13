В Псковской области стартовал государственный мониторинг зерна, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федеральном центре оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса.
Фотографии: ФГБУ «ЦОК АПК»
Специалисты Санкт-Петербургского филиала центра в рамках государственного мониторинга зерна по состоянию на 12 августа отобрали пробы от 19 партий пшеницы общим весом 10 тысяч тонн в Пыталовском, Палкинском, Великолукском, Пушкиногорском, Красногородском и Бежаницком районах.
Всего в Псковской области специалистам предстоит проверить в рамках госмониторинга порядка 85 тысяч тонн пшеницы нового урожая.