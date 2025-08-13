Псковcкая обл.
Общество

Всемирный день ящерицы отмечают сегодня

14.08.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 14 августа отмечается еще один праздник, посвященный представителям животного мира, – Всемирный день ящерицы (англ. World Lizard Day).

Точно не известно – по чьей инициативе и когда он был установлен. Но, по одной из версий, авторство Дня приписывается американскому биологу Джону Хантеру, который в 2004 году придумал этот праздник с целью привлечения внимания к угрозам, которым подвергаются пресмыкающиеся, и их важности в экосистеме планеты. Как бы то ни было, вот уже несколько лет День ящериц отмечают учёные герпетологи, сотрудники зоопарков и любители этих необычных созданий.

Ящерицы – это группа пресмыкающихся отряда чешуйчатые, которые обитают на всех материках планеты Земля, за исключением Антарктиды, и на большинстве океанических архипелагов. По мнению ученых, всего в мире насчитывается более 7 тысяч видов ящериц, которые весьма многообразны. В размере они могут варьироваться от нескольких сантиметров при весе 1 грамм (хамелеоны и гекконы) до трехметровой длины (комодский варан) весом около 80 кг. Некоторые виды этих пресмыкающихся могут менять цвет кожи, другие – передвигаться по вертикальным поверхностям, благодаря особенностям своих лап.

Большинство ящериц хорошо плавают (и даже могут нырять), а еще – способны к аутотомии – отбрасыванию хвоста в случае опасности. Причем позже происходит полное или частичное восстановление хвостовой части. Интересно, что из-за особенностей сетчатки глаза ящерицы видят мир в оранжевом цвете, а еще они могут улавливать ультрафиолетовый свет. Их органом осязания выступает язык. В зависимости от вида, живут ящерицы от года до 30 лет.

В большинстве своём ящерицы плотоядны, но рацион зависит от размера. Например, мелкие и средние виды питаются насекомыми, паукообразными, моллюсками, червями и улитками, а крупные – например, тегу и вараны, поедают лягушек, змей, других ящериц и даже небольших птиц и грызунов, а также яйца птиц и рептилий. Но есть и такие виды ящериц, которые питаются исключительно или преимущественно растениями, а некоторые – всеядны. Причём жевать они не умеют, а еду проглатывают целиком, пишет calend.ru.

Важно также отметить, что эти рептилии – одни из древнейших существ на Земле. Их эволюция насчитывает 250 миллионов лет. Так, в верхнем юрском периоде жили гекконы, игуаны, вараны, а широкое распространение ящерицы получили в третичном периоде – в связи с тёплым климатом увеличилось их видовое разнообразие. По мнению учёных, вымерла только группа гигантских ящериц мозазавров, произошедших от варанообразных ящериц и перешедших в конце мелового периода к морскому образу жизни. Кстати, и сегодня еще не все виды ящериц, обитающих на Земле, изучены. Одни – по причине их малочисленной популяции, другие – из-за их обитания в труднодоступных местностях.

Поэтому не удивительно, что и у этих существ всегда были свои «поклонники». Например, ящерицы встречаются в мифах и легендах народов Австралии, Полинезии, Южной Америки, Африки и Азии, где они были символом мудрости, богатства и предвестниками хороших перемен. А благодаря способности линять и отбрасывать хвост, этих пресмыкающихся также ассоциировали с воскрешением и возрождением.

Кстати, большинство ящериц (за исключением единичных видов) совершенно неопасны для человека. Поэтому нередко их заводят в качестве домашних питомцев. Среди таких видов популярны хамелеоны, гекконы, анолисы, игуаны и агамы. Но помимо эстетики и экзотики, важно помнить и о роли ящериц в экосистеме планеты (они поддерживают баланс проживания насекомых и некоторых видов животных, способствуют распространению семян растений), а значит – и необходимости их сохранения. Ведь немало видов ящериц находятся на грани исчезновения, прежде всего, по причине ухудшения экологической обстановки их естественной среды обитания.

В связи со всем вышесказанным, не удивительно, что появился сегодняшний праздник. В ряде стран в честь праздник зоологи, экологи и любители этих существ организуют просветительские мероприятия – лекции, экскурсии, игры, видеопоказы и т.д., с целью больше рассказать о своих «любимцах» и научить людей не бояться их, а защищать, как и любого другого представителя животного мира.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
