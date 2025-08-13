Общество

Спрос на курьеров начал снижаться

Количество вакансий во втором квартале 2025 года уменьшилось на 7% по сравнению с 2024 годом, при этом число резюме выросло на 102%.

Несмотря на такую тенденцию, отмечает газета, спрос на курьеров вырос в Северо-Западном федеральном округе (37%) и в Северо-Кавказском федеральном округе (152%).

Сокращение числа вакансий руководитель центра Николай Васильев объяснил сезонными факторами и особенностями отрасли, в которой основными работодателями остаются розничная торговля и логистика. По его мнению, такие колебания являются краткосрочными, пишет «Газета.ру».

Другого мнения придерживается директор по внешнему развитию ГК «Автомакон» Екатерина Родина. Она считает снижение востребованности курьеров, кладовщиков и супервайзеров при росте числа соискателей долгосрочным трендом, который сформирован охлаждением экономики, замедлением роста развития ретейла и насыщением рынка доставки.