Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
Псков летние террасы
инфографика регистрируем ТОС
Последний шанс успеть на вечер романсов
ПЛН 25 лет
отель «Покровский» продаёт «лотерейные билеты»?
Задержание ректора ПсковГУ
Чем трактор лучше ламборджини
Лев в клетке
Три кита успеха
 
 
 
Общество

Спрос на курьеров начал снижаться

14.08.2025 09:30

Количество вакансий во втором квартале 2025 года уменьшилось на 7% по сравнению с 2024 годом, при этом число резюме выросло на 102%.

Несмотря на такую тенденцию, отмечает газета, спрос на курьеров вырос в Северо-Западном федеральном округе (37%) и в Северо-Кавказском федеральном округе (152%).

Сокращение числа вакансий руководитель центра Николай Васильев объяснил сезонными факторами и особенностями отрасли, в которой основными работодателями остаются розничная торговля и логистика. По его мнению, такие колебания являются краткосрочными, пишет «Газета.ру».

Другого мнения придерживается директор по внешнему развитию ГК «Автомакон» Екатерина Родина. Она считает снижение востребованности курьеров, кладовщиков и супервайзеров при росте числа соискателей долгосрочным трендом, который сформирован охлаждением экономики, замедлением роста развития ретейла и насыщением рынка доставки.

Источник: Псковская Лента Новостей
Рейтинг@Mail.ru