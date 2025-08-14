Детский фонд в рамках акции уже сформировал 600 наборов для псковских школьников

Псковское областное отделение Российского детского фонда подвело промежуточные итоги благотворительной акции «Здравствуй, школа!», сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.
Фотографии: Псковское областное отделение Российского детского фонда
На данный момент при поддержке благотворителей закуплено и силами волонтёров сформировано 600 школьных наборов. Часть из них уже переданы в районные Центры социального обслуживания для вручения детям.
Но есть потребность в ещё 400 рюкзаках и наборах школьных товаров, чтобы закрыть все потребности. Поэтому детский фонд продолжает благотворительную акцию «Здравствуй, школа!» и призывает всех неравнодушных присоединяться любым удобным способом. Подробнее по ссылке ниже.