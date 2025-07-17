Общество

Детский фонд приглашает псковичей поучаствовать в акции «Здравствуй, школа!»

Псковское областное отделение Российского детского фонда запустило благотворительную акцию «Здравствуй, школа!». Её цель — собрать к новому учебному году как можно больше детей из малообеспеченных семей и интернатных учреждений Псковской области, ребят с особенностями в развитии, сообщили Псковской Ленте Новостей в Детском фонде.

Изображения: Псковский детский фонд

Скоро начнётся новый учебный год, и многие родители обеспокоены: как собрать детей в школу? Часто для семей покупка школьных принадлежностей становится серьёзным испытанием. Особенно это касается семей с низким доходом, одиноких родителей, семей с детьми-инвалидами — все они сталкиваются с финансовыми трудностями при подготовке детей к школе. В такой ситуации особенно важны поддержка и помощь неравнодушных людей.

«В предыдущие годы благодаря активному участию благотворителей в акции сотни детей из разных уголков Псковской области начали учебный год с новыми силами и уверенностью в себе. Мы закупали для ребят необходимое для учёбы — рюкзаки, канцелярские товары. В этом году мы рассчитываем собрать не менее 900 школьных наборов, которые вручим детям в преддверии 1 сентября», — делится координатор программ Фонда Кристина Елецкая.

Принять участие в акции «Здравствуй, школа!» можно разными способами: финансово, информационно, ресурсно.

Первый способ — оформить благотворительное пожертвование на закупку рюкзаков и школьных товаров можно:

На собранные средства Детский фонд закупит школьные товары и рюкзаки по сниженной цене от надежных партнеров. Качество при этом не пострадает.

Второй способ — передать рюкзак, канцелярские принадлежности, сладости или игрушки, которые волонтеры Фонда вкладывают в каждый рюкзак.

Также можно организовать сбор канцелярии у себя на работе, на учёбе, среди своих друзей, а собранные товары передать в Фонд.

Передавать канцелярию можно по двум адресам: улица Инженерная, дом 68 и переулок Конный, дом 7А. В Детском фонде советуют передать школьные товары до 15 августа, чтобы волонтёры Фонда успели сформировать школьные наборы, а сотрудники – передать их детям в районы области.

Третий способ поддержать благотворительную акцию – информационно. Рассказать своим друзьям, знакомым, родственникам и коллегам о возможности помочь детям начать новый учебный год с улыбкой. Или же написать пост у себя в социальных сетях, в котором рассказать о способах участия в благотворительной акции.

Первые благотворители уже присоединяются к акции: переводят пожертвования и передают школьные товары. Так, акцию «Здравствуй, школа!» поддержал коллектив МБОУ «В(С)ОШ №1». Руководитель объединения «Добро без границ» на базе местной вечерней школы Наталья Афанасьева объединила учеников, родителей и педагогов школы, которые передали альбомы для рисования, тетради, цветной картон и бумагу и другие школьные товары. Наталья Нишанбаевна ежегодно рассказывает своим ученикам и педагогическому составу о благотворительных акциях Детского фонда, сподвигает их принимать участие в каждой из них.

«Детский фонд призывает всех неравнодушных не оставаться в стороне! Совершив пожертвование на закупку школьных принадлежностей, каждый поспособствует тому, чтобы все дети смогли начать учёбу в равных условиях. Представьте улыбку ребёнка, который получает новый рюкзак с канцелярией — это и есть результат поддержки. Ведь теперь он с уверенностью скажет: "Ну, здравствуй, школа!"» — отметили в Детском фонде.