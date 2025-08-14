Общество

Врач рассказал, почему грудные импланты не препятствуют безопасности вскармливания

Изменения формы груди в период беременности и опасения насчет кормления при наличии имплантов заставляют многих женщин отказаться от идеи материнства после маммопластики или же принимать решение об операции до рождения детей. Хотя пластические хирурги постоянно подчеркивают безопасность грудного вскармливания после маммопластики, в сети существует множество мифов, утверждающих обратное.

Фото: «Шедеврум»

Доктор медицинских наук, профессор и главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян развенчивает эти мифы и поясняет, почему грудное вскармливание с имплантами является абсолютно безопасным как для матери, так и для ребенка.

Первое на чем акцентирует эксперт – имплантаты никаким образом не препятствуют лактации: «Имплантаты устанавливаются под грудную мышцу или под молочную железу, но ни в коем случае не затрагивают молочные протоки. Процесс лактации регулируется гормональной системой, а не анатомическим расположением имплантатов. Молоко вырабатывается в альвеолах молочных желез, расположенных глубоко в ткани груди, значительно глубже, чем место имплантации. Поэтому наличие имплантатов никак не влияет на выработку и выделение молока».

Профессор поясняет, что некоторые изменения в форме груди во время беременности и лактации все же могут наблюдаться: «Грудь увеличивается в объеме из-за гормональных изменений и наполнения молочных желез молоком. Это естественный процесс, и имплантаты никак не мешают ему. Однако изменение формы груди может быть более заметным у женщин с имплантатами, чем у женщин без них. Это связано с тем, что имплантаты имеют фиксированный объем, в отличие от естественной ткани груди, которая может значительно растягиваться. Это не является патологией и не причиняет вреда ни матери, ни ребенку».

Врач подчеркивает важность выбора правильного типа имплантатов и опытного хирурга. Современные имплантаты изготавливаются из биосовместимых материалов, которые не выделяют вредных веществ и не влияют на качество грудного молока. Однако крайне важно, чтобы операция была проведена квалифицированным специалистом, использующим щадящие методики, которые минимизируют риск повреждения молочных протоков. Перед операцией необходимо подробно обсудить все риски и противопоказания с хирургом, включая планы на беременность и грудное вскармливание.

Профессор Алексанян также развеивает миф о том, что имплантаты могут повлиять на прикладывание ребенка к груди: «Женщины с имплантатами могут испытывать некоторые трудности в первые дни после родов, связанные с отеком груди и изменением ее формы. Однако эти трудности временны и легко преодолеваются с помощью консультации специалиста по грудному вскармливанию. Они могут научить женщину правильному прикладыванию ребенка и помочь найти удобную позицию для кормления».

Нет никаких научных доказательств того, что наличие имплантатов негативно сказывается на здоровье ребенка, длительности лактации или качестве грудного молока. Многочисленные исследования подтверждают безопасность грудного вскармливания после маммопластики. Конечно, как и при любой операции, существует минимальный риск осложнений, но он незначителен и сравним с рисками, связанными с естественными родами или самой беременностью, пишет RuNews24.ru.

В заключение профессор Алексанян призывает женщин не бояться планировать беременность и грудное вскармливание после маммопластики, но подчеркивает необходимость тщательного выбора клиники и хирурга, а также регулярного наблюдения у специалиста по грудному вскармливанию. «Информированность – залог успеха, – говорит он. – Не стесняйтесь задавать вопросы своему врачу и не полагайтесь на непроверенную информацию из интернета. Здоровое грудное вскармливание возможно и после маммопластики».