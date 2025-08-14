Общество

Обменяться опытом лучших практик приглашают школьных библиотекарей Псковской области

Заявки на конкурс «Самая читающая школа России» и конкурс профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» от общества «Знание» совместно с Минпросвещения России могут подать библиотекари Псковской области до 5 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Конкурсы организованы по поручению Президента России Владимира Путина по итогам Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Кроме того, такие инициативы являются частью работы по поддержке читательского интереса.

Согласно результатам летнего социологического исследования* Общества «Знание» совместно с ВЦИОМ, 78% опрошенных считают библиотеки необходимым инструментом, который не заменит информация в Интернете. 60% школьников также поддержали мнение о незаменимости работы библиотек в учебных заведениях.

Принять участие в конкурсах могут действующие школьные педагоги-библиотекари и образовательные организации, работающие по программам начального, основного и среднего общего образования. Конкурсантам предстоит продемонстрировать передовые достижения в сфере школьных библиотек: здесь соединятся практики масштабом от небольших сельских школ до учреждений из городов-миллионников.

«Я считаю, что школьная библиотека — важный элемент образовательной среды. Здесь у ребят формируется культура чтения, развивается навык самостоятельной работы с информацией. И, пожалуй, именно в библиотеке учащиеся открывают для себя мир литературы вне рамок учебной программы — она становится местом, где чтение воспринимается не как задание, а как путь к расширению кругозора. Но весь этот процесс невозможен без педагогов-библиотекарей, которые каждый день рядом с детьми. Они не только помогают с выбором книги, но становятся проводниками в мир смыслов, ценностей, открытий. Создавая эти конкурсы, мы ставим перед собой задачу поддержать их, дать возможность заявить о себе, поделиться опытом и, конечно, почувствовать, что их труд значим для всей страны», — рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Финалисты конкурсов встретятся в Москве: решающие испытания и награждение победителей состоятся в декабре на I Международном форуме библиотекарей. На онлайн-платформе «Знание. Академия» открылся бесплатный курс «Современная школьная библиотека: новые вызовы и возможности», реализованный Обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России. Участники курса получат сертификаты и ценные знания для преобразования школьных библиотек в культурно-просветительские центры.

*19-23 июля 2025 года Российское общество «Знание» и ВЦИОМ провели социологическое исследование среди россиян о чтении и библиотеках. В опросе приняли участие 4000 россиян в возрасте от 14 лет, проживающих в более чем 80 регионах страны.