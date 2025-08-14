Общество

Рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией среди дошкольников отмечают в Псковской области

Сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией среди дошкольников отмечают в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Отсутствие повышенной температуры не всегда означает то, что ребенок здоров. Поводом оставить малыша дома и обратиться к врачу служат такие признаки респираторной инфекции, как чихание, кашель, дискомфорт или боль в горле, высыпания во рту и на коже, вялость. Энтеровирусы могут скрываться под обычными симптомами простуды.

«Поэтому просим родителей не приводить ребенка с недомоганиями в детский сад», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В управлении также напомнили о мерах профилактики инфекции. Среди них - соблюдать личную гигиену, мыть руки, пить чистую воду, купаться в разрешенных местах и не глотать воду, следить за чистотой помещений, мыть овощи и фрукты, обращаться вовремя к врачу.