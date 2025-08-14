Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков летние террасы
инфографика регистрируем ТОС
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
Чем трактор лучше ламборджини
Задержание ректора ПсковГУ
нацпроект «Молодёжь и дети»
Три кита успеха
 
 
 
ещё Общество 14.08.2025 12:440 «Дневной дозор»: Нужны ли штрафы за шум пылесоса в квартире в вечернее время? 15.08.2025 09:150 В МВД рассказали, как мошенники чаще всего обманывают россиян 15.08.2025 08:400 Юрист рассказал о новом порядке обращения с долгами умерших 15.08.2025 08:190 Российским стартапам расширят налоговые льготы 15.08.2025 07:300 ИИ поможет определить вид опухоли мозга по МРТ 15.08.2025 07:000 День археолога отмечают 15 августа
 
 
 
Самое популярное 08.08.2025 11:121 Назначен новый замначальника УМВД России по Псковской области 08.08.2025 11:161 Экс-ректора ПсковГУ Наталью Ильину проверят на хищение средств из нацпроекта 10.08.2025 12:150 Девушка выпала из окна на улице Юбилейной в Пскове 14.08.2025 17:180 Названа причина срабатывания сирены в Пскове 12.08.2025 12:522 Интерактив: Опасное дерево на улице Застенной в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В МВД рассказали, как мошенники чаще всего обманывают россиян

15.08.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Мошенничество в сфере инвестиций лидирует среди схем обмана, об этом говорится в материалах МВД.

«Мошенничество в сфере инвестиций по-прежнему является лидером среди схем обмана», - говорится в материалах.

Отмечается, что аферисты ищут жертв в мессенджерах и тематических группах. После чего входят в доверие и предлагают попробовать себя в роли «трейдера», пишет РИА Новости.

«Для убедительности мошенники могут позволить вам вывести несколько тысяч рублей. Однако все это - фейк», - заключается в материалах.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоят ли вас участившиеся природные катаклизмы и аномалии?
В опросе приняло участие 121 человек
15.08.2025, 09:150 В МВД рассказали, как мошенники чаще всего обманывают россиян 15.08.2025, 09:000 Renault Logan столкнулся с автомобилем Lada на улице Чудской в Пскове 15.08.2025, 08:400 Юрист рассказал о новом порядке обращения с долгами умерших 15.08.2025, 08:190 Российским стартапам расширят налоговые льготы
15.08.2025, 08:000 Движение на участках улицы Пожиговской и дороги в псковском Панино ограничили до конца марта 15.08.2025, 07:300 ИИ поможет определить вид опухоли мозга по МРТ 15.08.2025, 07:000 День археолога отмечают 15 августа 14.08.2025, 22:000 Врач рассказал, почему грудные импланты не препятствуют безопасности вскармливания
14.08.2025, 21:430 79% абитуриентов пользовались «Госуслугами» при поступлении в университет - Минцифры России 14.08.2025, 21:250 Рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией среди дошкольников отмечают в Псковской области 14.08.2025, 21:010 Школы Струго-Красненского муниципального округа приняли к новому учебному году 14.08.2025, 20:400 Псковский астроном-любитель запечатлел Венеру и Юпитер над Изборском
14.08.2025, 20:180 Обменяться опытом лучших практик приглашают школьных библиотекарей Псковской области 14.08.2025, 19:550 Медаль «50 лет совместной жизни» вручили семье Дмитриевых из Писковичей 14.08.2025, 19:310 Более 200 правонарушителей задержали частные охранники с начала года 14.08.2025, 19:100 ВТБ предупредит клиентов при атаке мошенников
14.08.2025, 19:000 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 15 августа 14.08.2025, 18:400 Сергей Вострецов: Нужно работать над устранением причин недоступности медпомощи 14.08.2025, 18:200 «Пастырь»: О личности святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси 14.08.2025, 18:000 Жителей домов на улице Звездной в Пушкинских Горах призвали подавать заявки на подключение газа
14.08.2025, 17:560 Великолучанки возглавили топ-6 лучших представителей Российского танцевального союза 14.08.2025, 17:542 Михаил Ведерников о срабатывании сирены: Поводов для беспокойства нет 14.08.2025, 17:410 «Мама» и ее инфантильные дети 14.08.2025, 17:410 ПТС просит «управляйку» прибраться в подвалах с блохами в переулке Машиниста
14.08.2025, 17:370 Автомобиль с двумя юными пассажирами попал в ДТП в Гдовском районе 14.08.2025, 17:340 Жители псковской деревни Хотицы жалуются на осадок в горячей воде 14.08.2025, 17:230 «Дневной дозор»: Нужно ли сократить летние каникулы депутатам? 14.08.2025, 17:190 «Понимая, сострадая, любя…»: Владимир Рецептер о 20-м сезоне своего театра и о гастролях в «Михайловском»
14.08.2025, 17:180 Названа причина срабатывания сирены в Пскове 14.08.2025, 17:170 «Три мудреца»: А нужен ли «берег турецкий»? ВИДЕО 14.08.2025, 17:080 Сирена сработала в Пскове 14.08.2025, 17:020 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 августа
14.08.2025, 16:520 Псковский суд оставил в силе приговор в отношении создателей мошеннических кооперативов 14.08.2025, 16:460 Примите участие в масштабном розыгрыше призов от банка-партнера фестиваля «Лешуга» -  АО «Россельхозбанк» 14.08.2025, 16:450 Старый водопровод меняют на улице Любы Богомоловой в Локне 14.08.2025, 16:430 «Беседка»: Matanya и «Лешуга»
14.08.2025, 16:390 Участок улицы Ленина в Пскове перекрывают до конца недели 14.08.2025, 16:220 Вторая модельная библиотека распахнула двери для читателей в Великих Луках 14.08.2025, 16:150 «Беседка»: Как живут профсоюзные здравницы? ВИДЕО 14.08.2025, 15:560 Псковичу не придется выплачивать оформленный мошенникам кредит до решения суда
14.08.2025, 15:530 Поверить или заменить счётчики газа в августе должны 255 абонентов в Псковской области 14.08.2025, 15:470 Вице-мисс Россия-2017 погибла в ДТП 14.08.2025, 15:450 Водители двух автомобилей пострадали в результате ДТП в Псковском районе 14.08.2025, 15:260 Суд отказал во взыскании почти 30 млн за допрасходы по ликвидации псковской свалки
14.08.2025, 15:170 Пенсионер погиб при падении из окна в Пыталово 14.08.2025, 15:160 За полгода псковские санатории и базы отдыха посетили 26,7 тысячи отдыхающих 14.08.2025, 15:020 Пскович получил «серебро» на первенстве России по воднолыжному спорту 14.08.2025, 14:530 Варламову* вынесли приговор за распространение фейков об армии
14.08.2025, 14:460 До +27 градусов и переменная облачность ожидаются в Псковской области 15 августа 14.08.2025, 14:410 В Стругокрасненском округе пропал мужчина в чёрной длинной куртке 14.08.2025, 14:350 День в истории ПЛН. 14 августа 14.08.2025, 14:260 В Новоржевском муниципальном округе проектируют газовую котельную
14.08.2025, 14:060 Детский фонд в рамках акции уже сформировал 600 наборов для псковских школьников 14.08.2025, 13:590 В музее-заповеднике «Изборск» прошел обряд освящения меда 14.08.2025, 13:530 ИТ-холдинг Т1 внедрит платформу «Сфера» в группе компаний «Магнезит» 14.08.2025, 13:520 На «Выходных в Пушкинской деревне» можно побывать за госсчёт
14.08.2025, 13:440 Интерактив: Крик души из Военного городка в Крестах 14.08.2025, 13:400 В Доме офицеров Пскова 14 августа откроется выставка Международного центра Рерихов 14.08.2025, 13:280 В преддверии празднования Дня города в Новоржеве прошёл субботник 14.08.2025, 13:141 День картофельного поля отмечают в Псковской области. ФОТО
14.08.2025, 13:120 Фотофакт: Закончен ремонт примыкания дороги на кладбище «Крестовское» к трассе «Р-23» 14.08.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: А нужен ли «берег турецкий»? 14.08.2025, 12:560 Игорь Иванов: Услуги в профсоюзных санаториях оказывают на самом высоком уровне 14.08.2025, 12:540 Названы самые востребованные в Псковской области профессии
14.08.2025, 12:440 «Дневной дозор»: Нужны ли штрафы за шум пылесоса в квартире в вечернее время? 14.08.2025, 12:430 Три человека пострадали при столкновении двух машин в Пскове на Ленинградском шоссе 14.08.2025, 12:410 Гребец из Псковской области получил «бронзу» на первенстве России 14.08.2025, 12:360 Водитель фургона при перестроении травмировал мотоциклиста в Пскове
14.08.2025, 12:360 Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже 15 августа 14.08.2025, 12:330 В Сочи и Туапсе отправляются члены псковских профсоюзов 14.08.2025, 12:280 Тренер из Псковской области вышла в полуфинал проекта «СпортТрек» 14.08.2025, 12:140 Аферисты предлагали жителям Псковской области услуги интимного характера
14.08.2025, 12:070 Игорь Шатурный: Окружные конференции «НОСТРОЙ» играют важную роль в формировании позиций строителей 14.08.2025, 12:040 Начинается видеотрансляцию программы «Беседка»: Как живут профсоюзные здравницы? 14.08.2025, 11:550 «Вольный ветер» и театр огня выступят на закрытии псковского праздника «Воевода Шуйский» 14.08.2025, 11:490 «Три мудреца»: А нужен ли «берег турецкий»?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru