Общество

В МВД рассказали, как мошенники чаще всего обманывают россиян

Мошенничество в сфере инвестиций лидирует среди схем обмана, об этом говорится в материалах МВД.

«Мошенничество в сфере инвестиций по-прежнему является лидером среди схем обмана», - говорится в материалах.

Отмечается, что аферисты ищут жертв в мессенджерах и тематических группах. После чего входят в доверие и предлагают попробовать себя в роли «трейдера», пишет РИА Новости.

«Для убедительности мошенники могут позволить вам вывести несколько тысяч рублей. Однако все это - фейк», - заключается в материалах.