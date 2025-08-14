Общество

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает правила профилактики ЭВИ у детей

Управление Роспотребнадзора по Псковской области заостряет внимание родителей: не стоит приводить ребенка с недомоганиями в детский сад. Даже если нет повышенной температуры, но есть признаки респираторной инфекции – чихание, кашель, дискомфорт или боль в горле, высыпания на коже или во рту, вялость – это повод оставить малыша дома и показать врачу. Энтеровирусы могут скрываться под самыми обычными «простудными» симптомами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Что же такое ЭВИ?

Энтеровирусные инфекции – большая группа заболеваний, вызываемых кишечными вирусами (энтеровирусами), которые размножаются в пищеварительном тракте и способны распространяться по всему организму.

Энтеровирусные инфекции могут поражать человека в любом возрасте, однако наибольшему риску подвержены дети до 10 лет. Неслучайно массовые вспышки заболевания фиксируются в детских учреждениях.

Заражение происходит несколькими путями: контактно-бытовым (через игрушки, посуду, другие предметы обихода), а также через воду (бассейны, струйные фонтаны) и пищу.

Зачастую болезнь протекает бессимптомно. Для тяжелых форм характерны общие симптомы: температура тела повышается до 39–40 градусов, головная боль, тошнота, рвота, боль в мышцах.

Форм проявления энтеровирусных инфекций много. Среди них, например, энтеровирусный фарингит, эпидемическая миалгия, серозный менингит, энтеровирусная экзантема, энтеровирусная лихорадка, энтеровирусный конъюнктивит и другие.

Большинство больных лечат в домашних условиях. Назначают легкоусвояемую пищу, обильное питье, постельный режим, а также противовирусные препараты. Если возникают бактериальные осложнения, врач может выписать антибиотики.

Чтобы обезопасить себя и ребенка от инфекции, нужно предпринять профилактические меры:

- регулярно мойте руки перед едой, после туалета, прогулки, общественного транспорта, контакта с деньгами - будьте в этом примером детям;

- используйте антисептик или спиртовые салфетки, научите детей ими пользоваться;

- все фрукты, овощи и ягоды тщательно мойте под проточной водой, покупайте арбузы и дыни только целыми, не соглашайтесь на половинки, такая покупка может обернуться бедой для ребенка;

- не приобретайте продукты с рук и в неустановленных местах;

- пейте только кипяченую или бутилированную воду;

- не купайтесь в водоемах, где это запрещено;

- на время откажитесь от посещения общественного бассейна, если не уверены в соблюдении режима обеззараживания воды;

- избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки заражения;

- регулярно мойте в мыльной воде предметы, с которыми контактирует ребенок, особенно игрушки;

- следите, чтобы на еду не садились мухи.

«Обращаем внимание родителей на то, что до возвращения в организованные детские коллективы (школы) осталось меньше трех недель. Да и многие детсадовцы еще догуливают каникулы. Поэтому вполне уместно рассказать о том, какие ограничения могут быть введены в детских дошкольных и школьных образовательных учреждениях в случае возникновения ЭВИ», - отметили в Роспотребнадзоре..

- Новых и временно отсутствовавших детей не принимают в группы, где были выявлены случаи заболевания, детей из группы в группу не переводят.

- Принцип изоляции соблюдают и при организации процесса питания.

- Меры карантина и ограничений могут длиться от 10 до 20 дней.

Родителям необходимо объяснить детям правила карантина, рассказать о том, как уберечься от вируса.

Кроме того, всегда актуальны меры индивидуальной профилактики. Они состоят в соблюдении правил личной гигиены и питьевого режима, тщательной чистке фруктов и овощей.

И пока лето еще с нами, повторимся, не купайтесь в запрещенных местах и фонтанах. Вне зависимости от сезона проветривайте помещения и проводите их регулярную уборку с дезинфекцией.