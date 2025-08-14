Общество

«Газпром межрегионгаз Псков» усиливает работу с должниками

«Газпром межрегионгаз Псков» приступил к ограничению поставки газа теплоснабжающим организациям (ТСО) региона в связи с большой просроченной задолженностью, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

В ходе регулярной работы по сокращению долгов были составлены и согласованы графики погашения образовавшихся задолженностей. Однако обязательства со стороны ТСО не исполнялись, в некоторых случаях сумма долга увеличивалась. Предварительно поставщик газа уведомил должников о возможном ограничении поставки газа. Уведомления получили ТСО из семи муниципальных образований, двое из них – Порховский и Бежаницкий муниципальные округа - оперативно погасили задолженности. В настоящее время поставки газа ограничены в Печорском, Островском, Палкинском, Локнянском муниципальных округах и в городе Великие Луки.

В ходе аналитической работы в газовой компании отметили значительный прирост задолженности ТСО, а также неисполнение ими гарантийных обязательств по погашению долгов и отсутствие расчётов за текущие поставки газа.

Для сокращения многомиллионной дебиторской задолженности поставщик газа вынужден применять жёсткие правовые меры. Уведомления предприятиям-должникам всегда направляются заблаговременно.

«С начала года региональная газовая компания направила в суды 110 исковых заявлений о взыскании задолженности за газ с юридических лиц на сумму более 278 млн рублей, из них 99 исков к ТСО на сумму 276,5 млн руб., взыскано по решению суда 225 млн рублей», — отметил заместитель генерального директора по реализации газа Алексей Федоров.