Гендиректор псковского музея представила доклад о взаимодействиях со СМИ на московской конференции

В Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова 6 и 7 февраля проходила научная конференция «Журналистика в 2025 году: творчество, профессия, индустрия». Генеральный директор Псковского музея Светлана Мельникова выступила на круглом столе «Музейный медиадискурс: ценности, смыслы, культурные коды», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Доклад «Псковский музей: 150 лет в диалоге. Создавая будущее…» был посвящен опыту взаимодействия пресс-службы музея с современными медиа и средствами массовой информации.

«Грамотная PR-стратегия и эффективное использование регионального и федерального медиаполя позволяют Псковскому музею выполнять важную миссию – сохранять прошлое, создавая будущее. Музей идет в ногу со временем и подстраивается под современное медиаполе, не теряя своего лица. Медиа помогают продвигать и рассказывать людям о невероятно богатой коллекции Псковского музея, которая является отражением богатой истории Псковской земли», – отмечалось во время выступления.

Также гендиректор рассказала о механизмах, принципах и инструментах, которые использует Псковский музей-заповедник в работе со средствами массовой информации.

«Сегодня ни одно мероприятие музея, любого масштаба, невозможно представить без участия журналистов и телевизионщиков. Музей стал площадкой для съемок многих творческих проектов, практически ежедневно научные сотрудники Псковского музея дают комментарии коллегам и выступают экспертами по профильным вопросам», – рассказала Светлана Мельникова.

Отдельной и важной темой в докладе стал кризисный PR и мониторинг СМИ, который позволяет отслеживать точки негатива и быстро выдавать реакцию на негативные публикации.

В пресс-службе подчеркнули, что Псковский музей входит в 15 лучших федеральных музеев России по цитируемости в СМИ в рейтинге компании «Медиалогия». Также в 2024 и 2025 годах он занял 4-е место среди федеральных музеев в результате мониторинга реализации медиастратегий музеев на российском информационном поле исследовательской команды «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня».