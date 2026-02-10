 
Общество

Экс-замглавы администрации Пскова Грацкий погасил свыше 200 тысяч штрафа

0

Осужденный экс-замглавы администрации города Пскова Александр Грацкий отбывает наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5 700 000 рублей. На текущий момент им погашено более 200 тысяч из нужной суммы, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда.

Средства поступили за счёт реализации арестованного имущества и доходов от трудовой деятельности по месту отбывания наказания.

«Выплачено около 200-300 тысяч. Точно сказать не могу. Также еще судебные приставы не все реализовали», - рассказал Александр Грацкий. 

Процесс исполнения судебного решения продолжается.

Напомним, ранее Грацкого осудили за получение взятки в крупном и особо крупном размерах (часть 6 статьи 290 УК РФ и пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Сегодня рассматривают новый эпизод - о получении взятки в виде земельного участка. Заседание проходит в особом порядке. 

