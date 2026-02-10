Грацкому отказали в закрытии судебного заседания 

Экс-заместителю главы администрации города Пскова Александру Грацкому отказали в переводе судебного заседания в закрытый режим, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

Сегодня суд рассматривает новый эпизод в деле Грацкого - взятку, полученную в виде участка.

Подсудимый и его защитник ходатайствовали о закрытии разбирательства, поскольку, по их версии, освещение уголовных дел в СМИ негативно влияет на семью Грацкого.

Сторона обвинения не возражала в присутствии представителей СМИ в зале суда.

Судья Ирина Васильева отказала защите в ходатайстве. Судебное разбирательство пройдет в открытом формате.

Напомним, Александр Грацкий уже отбывает наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 700 000 рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия. Ранее его осудили за получение взятки в крупном и особо крупном размерах (часть 6 статьи 290 УК РФ и пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ).