Общество

2754 человека пострадали от клещей в Псковской области с начала сезона

15.08.2025 16:04|ПсковКомментариев: 0

Управление Роспотребнадзора по Псковской области информирует об активности клещей на территории региона.

Первый случай присасывания клеща в 2025 году был зарегистрирован 10 марта (в 2024 году – 19 марта). С 7 по 13 августа в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратилось 67 человек, в том числе 13 детей. С начала сезона от клещей пострадало 2754 человека, в том числе 701 ребенок.   – 701.

Число обращений граждан по поводу присасывания клещей по муниципальным образованиям Псковской области с нарастающим итогом

 

Наименование территории

Всего

1

Бежаницкий

47

2

Великолукский

69

3

Гдовский

44

4

Дедовичский

101

5

Дновский

24

6

Красногородский

15

7

Куньинский

26

8

Локнянский

25

9

Невельский

131

10

Новоржевский

51

11

Новосокольнический

47

12

Опочецкий

117

13

Островский

71

14

Палкинский

22

15

Печорский

111

16

Плюсский

9

17

Порховский

96

18

Псковский

182

19

Пустошкинский

135

20

Пушкиногорский

55

21

Пыталовский

11

22

Себежский

57

23

Стругокрасненский

54

24

Усвятский

9

25

г. Псков

860

26

г. Великие Луки

382

ВСЕГО по области

 2754

 

По местам присасывания клещей преобладают участки по месту жительства в сельских поселениях, дачные товарищества, лес, неорганизованные места отдыха.

По состоянию на 13.08.2025 года количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (2754 человек) на 13,2% меньше, в том числе детей (701) – на 9,7% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2024 гг. (исключая 2020 и 2021 гг. ковидного периода).

За аналогичный период 2024 года количество обратившихся составило 2111 человек, в том числе детей – 612.

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и медицинских организаций исследовано 3008 клещей, из них снятых с пострадавших – 2122 (за неделю 57), из природных биотопов – 886.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,1%,

иксодовым клещевым боррелиозом – 22,41%,

моноцитарным эрлихиозом человека – 1,7%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,23%.

В 2025 году зарегистрировано три случая клещевого вирусного энцефалита, у двоих взрослых и ребенка, пять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у взрослых.

За январь-июль 2025 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 3774 человека, в том числе 312детей, ревакцинированы 2067 человек, в том числе 100 детей.

Завершено проведение акарицидных обработок, обработано 675 га, в том числе в летних оздоровительных лагерях – 190 га.

В городах Пскове и Великие Луки открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

В Пскове

Исследование только на клещевой вирусный энцефалит:

ул. Гоголя, 21А, вход со двора, тел. для справок: 8(8812) 66-42-91

Время работы

 

Дни недели

Прием клещей и выдача результатов

Понедельник-четверг

9:00-13:00

14:00-16:00

Пятница

9:00-12:30

 

Исследование на 4 инфекции – клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз: ул. Гоголя, 17, 2 этаж, тел. для справок: 8(8812) 66-42-80.

 

Время работы

Дни недели

Прием клещей и выдача результатов

Понедельник-четверг

9:00-13:00

14:00-16:00

Пятница

9:00-12:30

 

 

В Великих Луках

Исследование только на клещевой вирусный энцефалит: ул. Тимирязева, 9, тел. для справок: 8 (81153) 7-19-14.

Исследование на 4 инфекции - клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз: Санитарный пер., 4, тел. для справок: 8-911-364-39-19.

Время работы

 

Дни недели

Прием клещей и выдача результатов

Понедельник-четверг

9:00-13:00

14:00-17:00

Пятница

9:00-12:30 

 

 

 Для проведения исследования живого клеща, снятого с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличием сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ, либо его фрагмент с соблюдением требований.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Псковская Лента Новостей
