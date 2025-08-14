2754 человека пострадали от клещей в Псковской области с начала сезона

Управление Роспотребнадзора по Псковской области информирует об активности клещей на территории региона.
Первый случай присасывания клеща в 2025 году был зарегистрирован 10 марта (в 2024 году – 19 марта). С 7 по 13 августа в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратилось 67 человек, в том числе 13 детей. С начала сезона от клещей пострадало 2754 человека, в том числе 701 ребенок. – 701.
Число обращений граждан по поводу присасывания клещей по муниципальным образованиям Псковской области с нарастающим итогом
|
|
Наименование территории
|
Всего
|
1
|
Бежаницкий
|
47
|
2
|
Великолукский
|
69
|
3
|
Гдовский
|
44
|
4
|
Дедовичский
|
101
|
5
|
Дновский
|
24
|
6
|
Красногородский
|
15
|
7
|
Куньинский
|
26
|
8
|
Локнянский
|
25
|
9
|
Невельский
|
131
|
10
|
Новоржевский
|
51
|
11
|
Новосокольнический
|
47
|
12
|
Опочецкий
|
117
|
13
|
Островский
|
71
|
14
|
Палкинский
|
22
|
15
|
Печорский
|
111
|
16
|
Плюсский
|
9
|
17
|
Порховский
|
96
|
18
|
Псковский
|
182
|
19
|
Пустошкинский
|
135
|
20
|
Пушкиногорский
|
55
|
21
|
Пыталовский
|
11
|
22
|
Себежский
|
57
|
23
|
Стругокрасненский
|
54
|
24
|
Усвятский
|
9
|
25
|
г. Псков
|
860
|
26
|
г. Великие Луки
|
382
|
ВСЕГО по области
|
2754
По местам присасывания клещей преобладают участки по месту жительства в сельских поселениях, дачные товарищества, лес, неорганизованные места отдыха.
По состоянию на 13.08.2025 года количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (2754 человек) на 13,2% меньше, в том числе детей (701) – на 9,7% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2024 гг. (исключая 2020 и 2021 гг. ковидного периода).
За аналогичный период 2024 года количество обратившихся составило 2111 человек, в том числе детей – 612.
С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и медицинских организаций исследовано 3008 клещей, из них снятых с пострадавших – 2122 (за неделю 57), из природных биотопов – 886.
Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:
клещевым вирусным энцефалитом – 0,1%,
иксодовым клещевым боррелиозом – 22,41%,
моноцитарным эрлихиозом человека – 1,7%,
гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,23%.
В 2025 году зарегистрировано три случая клещевого вирусного энцефалита, у двоих взрослых и ребенка, пять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у взрослых.
За январь-июль 2025 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 3774 человека, в том числе 312детей, ревакцинированы 2067 человек, в том числе 100 детей.
Завершено проведение акарицидных обработок, обработано 675 га, в том числе в летних оздоровительных лагерях – 190 га.
В городах Пскове и Великие Луки открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.
В Пскове
Исследование только на клещевой вирусный энцефалит:
ул. Гоголя, 21А, вход со двора, тел. для справок: 8(8812) 66-42-91
|
Время работы
|
Дни недели
|
Прием клещей и выдача результатов
|
Понедельник-четверг
|
9:00-13:00
|
14:00-16:00
|
Пятница
|
9:00-12:30
|
Исследование на 4 инфекции – клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз: ул. Гоголя, 17, 2 этаж, тел. для справок: 8(8812) 66-42-80.
|
Время работы
|
Дни недели
|
Прием клещей и выдача результатов
|
Понедельник-четверг
|
9:00-13:00
|
14:00-16:00
|
Пятница
|
9:00-12:30
|
В Великих Луках
Исследование только на клещевой вирусный энцефалит: ул. Тимирязева, 9, тел. для справок: 8 (81153) 7-19-14.
Исследование на 4 инфекции - клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз: Санитарный пер., 4, тел. для справок: 8-911-364-39-19.
|
Время работы
|
Дни недели
|
Прием клещей и выдача результатов
|
Понедельник-четверг
|
9:00-13:00
|
14:00-17:00
|
Пятница
|
9:00-12:30
|
Для проведения исследования живого клеща, снятого с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличием сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ, либо его фрагмент с соблюдением требований.
В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью.
Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.