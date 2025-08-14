Общество

Псковичей приглашают принять участие в вебинаре «О преимуществах электронного документооборота между хозяйствующими субъектами»

УФНС России по Псковской области приглашает налогоплательщиков принять участие в онлайн-вебинаре «О преимуществах электронного документооборота между хозяйствующими субъектами», который состоится 19 августа в 11:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС по Псковской области.

В ходе вебинара спикер, главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг Юрий Бородин расскажет участникам встречи об эффективности электронного документооборота при взаимодействии между хозяйствующими субъектами.

Также расскажут о ряде преимуществ перехода на электронный документооборот с налоговой службой: подписание электронных документов онлайн из любой точки мира, их мгновенная доставка получателю; сокращение издержек на канцелярию и курьерские отправления; автоматизация обработки документов, что упрощает бухгалтерский учет и минимизирует риск возникновения ошибок; отсутствие необходимости хранения бумажного архива и т.д.

Кроме того в УФНС отметили, что на сайте ФНС России реализован «Калькулятор эффективности внедрения электронного документооборота», позволяющий получить примерный расчет эффективности внедрения электронного документооборота. Спикер ответит на все интересующие вопросы.

Подключиться к вебинару можно по ссылке.