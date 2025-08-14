Общество

Ориентированный на Китай агропарк создадут в Псковской области

Ориентированный на китайских потребителей агропарк создадут в Новосокольническом районе Псковской области. О подробностях проекта в интервью порталу «Фонтанка.ру» рассказал глава группы компаний «Хуа Жэнь» Ван Линань.

Фотография: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру»

«Агропромышленный парк "Захарино" находится в Псковской области. Общая площадь участка — 3000 га. В настоящий момент там расположена действующая ферма на 400 голов молочного крупного рогатого скота. Мы планируем создать там крупный агропарк с молочным хозяйством на 5−6 тысяч голов, фермой мясного животноводства тоже на 5 тысяч голов, а также производства из собственной продукции мясных и молочных продуктов, консервов, мороженого и т. п. Кроме того, мы будем выращивать фрукты и овощи. Вся продукция будет нацелена, в первую очередь, на китайского потребителя, будет поставляться в Китай, ну и на российский рынок тоже, конечно», - заключил глава «Хуа Жэнь» Ван Линань.