Общество

В деревне Быстрецово Псковской области отметили праздник малой Родины

В деревне Быстрецово Карамышевской волости отметили праздник малой Родины. Об этом пишет глава Псковского района Наталья Федорова в соцсети ВКонтакте.

Фотографии: Наталья Федорова / ВКонтакте

«На торжество собрались, как это принято, практически все жители: приятное общение с земляками в солнечную погоду, хорошая концертная программа и праздничное настроение. В приветственном слове отметила активность людей. В Быстрецово живут замечательные, отзывчивые, неравнодушные, дружные люди», - пишет Наталья Федорова.

По её словам, именно здесь был создан один из первых ТОСов в Псковском районе с символическим названием «Преображение». Этот инструмент помогает активистам в благоустройстве территорий и решении насущных вопросов.

Жители Быстрецово известны на весь район своей отзывчивостью по отношению к участникам СВО: «Союз Женских Сил» на постоянной основе участвует в сборе необходимых для бойцов грузов, внося ощутимый вклад в наше общее дело помощи фронту.

Со словами приветствий и поздравлений к жителям обратились также глава Карамышевской волости Лариса Александрова и депутат волостного собрания Александр Николаев. Были вручены благодарственные письма администрации Псковского района.

Глава Псковского района отметила, что в рамках рабочей поездки побывали в Быстрецовской основной общеобразовательной школе, которая является филиалом Карамышевской средней школы. Образовательное учреждение готово к приему детей 1 сентября.