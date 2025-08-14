Общество

В Пскове состоялись соревнования по автомобильному многоборью среди полицейских

В Пскове состоялись соревнования по автомобильному многоборью среди полицейских. Объединенные команды аппарата Управления и территориальных органов МВД России на районном уровне Псковской области состязались в мастерстве вождения и стрельбе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этом непростом турнире участвовало 12 команд. В каждую входило по два человека. Им предстояло показать себя в профессиональном и скоростном маневрировании на автомобиле, сдать экзамен на знание Правил дорожного движения и поучаствовать в забеге со стрельбой. За рулем надо было справиться с выполнением различных фигур - «змейки», «восьмерки», «разворота» и других. Дистанция же бега со стрельбой из пистолета составила 1500 метров с двумя огневыми рубежами.

В результате напряженной спортивной борьбы первые три места в командном зачете заняли: команда Управления Госавтоинспекции, команда ОМВД России по городу Великие Луки и команда УМВД и команда МО МВД России «Невельский».

Они будут награждены переходящим кубком и дипломами. А победитель отправится на Чемпионат МВД России по служебному многоборью, который пройдет в Новороссийске.