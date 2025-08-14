Общество

Фотовыставка портретов питомцев зооприюта «Лесопилка» работает в Пскове

Экскурсию по фотовыставке «Мы в ответе за них» провели в рамках встречи, посвящённой Всемирному дню защиты бездомных животных, в Псковской областной библиотеке имени Курбатова вчера, 16 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская областная библиотека имени Курбатова/ сообщество ВКонтакте

На портретах изображены питомцы зооприюта «Лесопилка» с человеческими глазами, полными страдания, мудрости и абсолютного доверия.

«Эта дата – не праздник, а повод обратиться к проблеме, чтобы как можно больше людей узнали о трагической судьбе братьев наших меньших и, по возможности, оказали посильную помощь», - отметила заведующая отделом технико-экономической и сельскохозяйственной литературы Елена Серенсен.

Участники встречи познакомились с выставкой, узнали о работе зоозащитных организаций и посмотрели короткометражный художественный фильм «Большая восьмерка».