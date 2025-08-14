Общество

100 единиц нового оборудования поступило в Псковский филиал областной больницы

100 единиц нового оборудования стоимостью почти 32 миллиона рублей поступило в отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций центральной нервной системы Псковского городского филиала областной клинической больницы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

«Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» нам удалось улучшить условия пребывания пациентов: приобретены кровати, тумбочки, кресла-коляски, а также современные тренажёры, которые будут помогут скорейшему выздоровлению после инфарктов и инсультов», - отметил он.

Например, в больницу поступило три велоэргометра, которые используются для восстановления мышечной активности ног после физических и неврологических травм, при неврологических заболеваниях спинного и головного мозга, общей мышечной атрофии. Также поступили восемь тренажёров для разработки различных частей тела, система электростимуляции для восстановления навыков ходьбы и оборудование для виртуальной реабилитации.

«Это современное медицинское оборудование предназначено для эффективного восстановления нарушенных или утраченных функций организма, улучшения качества жизни жителей Псковской области», - написал Михаил Ведерников.