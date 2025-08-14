100 единиц нового оборудования поступило в Псковский филиал областной больницы

100 единиц нового оборудования стоимостью почти 32 миллиона рублей поступило в отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций центральной нервной системы Псковского городского филиала областной клинической больницы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Михаил Ведерников/ Telegram-канал
«Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» нам удалось улучшить условия пребывания пациентов: приобретены кровати, тумбочки, кресла-коляски, а также современные тренажёры, которые будут помогут скорейшему выздоровлению после инфарктов и инсультов», - отметил он.
«Это современное медицинское оборудование предназначено для эффективного восстановления нарушенных или утраченных функций организма, улучшения качества жизни жителей Псковской области», - написал Михаил Ведерников.