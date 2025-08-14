Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Итоги саммита на Аляске, новые ограничения и нужно ли сокращать каникулы депутатам?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Саммит на Аляске – итоги.
- Никакой коммерции на даче: российским садоводам ограничили право заниматься бизнесом на территории СНТ;
- Итоги визита делегации региона в Абхазию.
- Политический забег от облизбиркома – кому и куда бежать?
- И нужно ли сокращать каникулы депутатам?
- В политическом блоке, как всегда, комментарии нашего обозревателя Александра Савенко.
Телефон прямого эфира – 56-73-72.