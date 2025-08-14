Рейтингомер: повышение в УМВД, нацпроект в «деле Ильиной» и Порхов под угрозой исчезновения

Интерактив: Опасное дерево на улице Застенной в Пскове

В возрасте 48 лет умерла Анна Кузнецова, снявшаяся в фильме Дмитрия Месхиева «Батальонъ»

Интерактив: Крик души из Военного городка в Крестах

Движение транспорта и продажу алкоголя ограничат в Великих Луках 23 августа

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Итоги саммита на Аляске, новые ограничения и нужно ли сокращать каникулы депутатам?

«Дневной дозор»: Нужны ли штрафы за шум пылесоса в квартире в вечернее время?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко. Основные темы программы сегодня: Саммит на Аляске – итоги.

Никакой коммерции на даче: российским садоводам ограничили право заниматься бизнесом на территории СНТ;

Итоги визита делегации региона в Абхазию.

Политический забег от облизбиркома – кому и куда бежать?

И нужно ли сокращать каникулы депутатам?

В политическом блоке, как всегда, комментарии нашего обозревателя Александра Савенко. Телефон прямого эфира – 56-73-72.