Психолог объяснил, почему родителям не стоит жить со взрослыми детьми

В современном обществе вопрос совместного проживания взрослых детей и их родителей вызывает множество дискуссий. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин поделился своим мнением о том, почему зачастую такое соседство может приводить к конфликтам и психологическим проблемам.

Фото: «Шедеврум»

По словам эксперта, всё зависит от конкретной ситуации, характера людей и их взаимоотношений. Например, если мужчина не женат или разведен и живёт с мамой, то в некоторых случаях он может восприниматься матерью как её «мужская роль» — она ухаживает за ним, как за мужем.

«В таких случаях отношения могут напоминать семейную пару без сексуальной составляющей: мама и сын живут вместе, выполняя определённые роли. Однако это часто приводит к конкуренции за лидерство в доме, разногласиям и ссорам. В таких ситуациях возникают сложности в установлении границ и равноправия», — уточнил психолог.

Если речь идёт о женщине, которая живёт с матерью после развода или без брака, ситуация может осложниться ревностью со стороны матери к её личной жизни. Мать может пытаться контролировать отношения дочери с мужчинами или препятствовать их развитию, что вызывает дополнительные конфликты.

«Когда речь идёт о семейных парах, живущих с родителями, ситуация зачастую усугубляется конкуренцией и ревностью. Например, если сын женится и его жена переезжает к его родителям, нередко возникает конфликт из-за попыток матери сохранить контроль или проявлять ревность к невестке. Аналогично ситуация складывается и при обратном сценарии: если мужчина приходит в семью жены — всё зависит от его характера. Ведомый мужчина легко подстраивается под быт семьи и избегает конфликтов, а более самостоятельный — сталкивается с сопротивлением со стороны родителей жены, которые могут считать себя главными в доме», — прокомментировал психолог.

Сергей Лунюшин уделил особое внимание психологическому давлению со стороны родителей на супругов. Родители могут критиковать финансовое положение или поведение мужа, что создает напряжённость внутри семьи, пишет RuNews24.ru.

«Всё это говорит о необходимости установления чётких границ: семья должна быть самостоятельной, а личная жизнь — оставаться внутри семейных рамок без вмешательства третьих лиц», — подытожил специалист.

По мнению Сергея Лунюшина, идеальный вариант — это отдельное проживание семьи от родителей. Так создаются психологические границы. Жить отдельно помогает избежать множества конфликтов и сохранить психологическое равновесие всех участников семейной системы.