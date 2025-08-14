Психолог объяснил, почему родителям не стоит жить со взрослыми детьми

В современном обществе вопрос совместного проживания взрослых детей и их родителей вызывает множество дискуссий. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин поделился своим мнением о том, почему зачастую такое соседство может приводить к конфликтам и психологическим проблемам.
Фото: «Шедеврум»
По словам эксперта, всё зависит от конкретной ситуации, характера людей и их взаимоотношений. Например, если мужчина не женат или разведен и живёт с мамой, то в некоторых случаях он может восприниматься матерью как её «мужская роль» — она ухаживает за ним, как за мужем.
Если речь идёт о женщине, которая живёт с матерью после развода или без брака, ситуация может осложниться ревностью со стороны матери к её личной жизни. Мать может пытаться контролировать отношения дочери с мужчинами или препятствовать их развитию, что вызывает дополнительные конфликты.
Сергей Лунюшин уделил особое внимание психологическому давлению со стороны родителей на супругов. Родители могут критиковать финансовое положение или поведение мужа, что создает напряжённость внутри семьи, пишет RuNews24.ru.
«Всё это говорит о необходимости установления чётких границ: семья должна быть самостоятельной, а личная жизнь — оставаться внутри семейных рамок без вмешательства третьих лиц», — подытожил специалист.
По мнению Сергея Лунюшина, идеальный вариант — это отдельное проживание семьи от родителей. Так создаются психологические границы. Жить отдельно помогает избежать множества конфликтов и сохранить психологическое равновесие всех участников семейной системы.