Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга с участницами конкурса «Миссис Россия-2025»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Он будет посвящен конкурсу «Миссис Россия-2025» и псковичкам, которые принимали в нем участие.
Как прошел конкурс «Миссис Россия-2025»? Сколько женщин от Пскова и области решили принять в нем участие? Удалось ли им завоевать призы и новые статусы?
Участники брифинга:
Брифинг проводится совместно Псковской Лентой Новостей, «Московским комсомольцем в Пскове» и радио «ПЛН FM».