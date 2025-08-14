Общество

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга с участницами конкурса «Миссис Россия-2025»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Он будет посвящен конкурсу «Миссис Россия-2025» и псковичкам, которые принимали в нем участие.

Как прошел конкурс «Миссис Россия-2025»? Сколько женщин от Пскова и области решили принять в нем участие? Удалось ли им завоевать призы и новые статусы?

Участники брифинга:

Николай Королев, директор фестивалей «Мисс и Миссис Псков» и «Мисс и Миссис Великие Луки»;

Сабина Павликова, 1-я «Вице-Миссис Россия-2025»;

Анна Михайлова, «Бизнес-леди России 2025»;

Кристина Разумович, «Миссис Душа России 2025».

Брифинг проводится совместно Псковской Лентой Новостей, «Московским комсомольцем в Пскове» и радио «ПЛН FM».