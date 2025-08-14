Николай Королев: Псков является одной из столиц красивых женщин

Псков является одной из столиц красивых женщин, заявил директор фестивалей «Мисс и Миссис Псков» и «Мисс и Миссис Великие Луки» Николай Королев в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
Он отметил, что Псков уже не в первый раз участвует в «Миссис Россия». В прошлом году псковички также заполучили призы в множестве номинаций.
«В этом году мы опять подтвердили то, что Псков является одной из столиц красивых женщин. Кроме этого, много внимания в рамках подготовки мероприятия было уделено Году защитника Отечества. Участницы рассказывали про свои достижения. Были также участницы, которые принимали участие в боевых действиях», – уточнил Николай Королев.
Ранее сообщалось, что 36-летняя многодетная мама Сабина Павликова из Пскова завоевала титул «Первой Вице-Миссис Россия - 2025».