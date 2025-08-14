Общество

Николай Королев: Псков является одной из столиц красивых женщин

Псков является одной из столиц красивых женщин, заявил директор фестивалей «Мисс и Миссис Псков» и «Мисс и Миссис Великие Луки» Николай Королев в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«В Москве состоялся 25-й юбилейный фестиваль «Миссис Россия 2025», в этом году отличительной особенностью стало то, что было очень много участниц. Было 46 участниц со всей России, конкуренция очень высокая. 22 города. В том числе, впервые участвовала Республика Ингушетия. Это очень сильно выделяло конкурс на основе других мероприятий, проходящих до этого. Большая культурная, интересная, не только тренировочная, но и развлекательная программа была организована для участниц», – сказал Николай Королев.

Он отметил, что Псков уже не в первый раз участвует в «Миссис Россия». В прошлом году псковички также заполучили призы в множестве номинаций.

«В этом году мы опять подтвердили то, что Псков является одной из столиц красивых женщин. Кроме этого, много внимания в рамках подготовки мероприятия было уделено Году защитника Отечества. Участницы рассказывали про свои достижения. Были также участницы, которые принимали участие в боевых действиях», – уточнил Николай Королев.

Ранее сообщалось, что 36-летняя многодетная мама Сабина Павликова из Пскова завоевала титул «Первой Вице-Миссис Россия - 2025».