«Летопись воинской славы Псковской земли»: Кто такие «дети боярские» и кто их «родители»? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 августа. Гость студии - начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль. Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним о принципе службы, когда появилась и насколько была эффективна поместная система, что из себя представлял среднестатистический помещик времен Ливонской войны, как служили дети боярские. Программа выходит при поддержке правительства Псковской области.