Псковичка представила регион на форуме «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке

Александра Тимофеева представила Псковскую область на форуме «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодёжной политики Псковской области, это уникальная площадка, объединяющая молодых специалистов, экспертов в области экологии.

Фото: Александра Тимофеева

«Программа форума была невероятно насыщенной: лекции, мастер-классы, дискуссии и, конечно, экспедиции к уникальным природным объектам – озеру Толмачёво, вулкану Горелый и водопаду Снежный барс. Особое внимание уделялось экологическому просвещению», - отметила Александра Тимофеева.

Одним из самых ярких моментов, по ее словам, стала работа над созданием аудиогида для эко-троп – это не только полезно, но и увлекательно.

«Камчатка открыла для меня новый мир – мир вдохновения, единомышленников и безграничных возможностей. Уверена, что опыт, полученный здесь, поможет мне в реализации экологических инициатив в Псковской области!» - заключила Александра Тимофеева.