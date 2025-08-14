Общество

Правительство поддержало проект о штрафах за рекламу незаконных онлайн-игр

Правительство РФ поддержало законопроект о введении штрафов до 7 миллионов рублей за рекламу незаконных онлайн-игр и лотерей при условии его доработки до внесения в Государственную думу.

Согласно пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в Административный кодекс РФ, в России сохраняется высокий процент нелегальных азартных игр (30-45% от общего рынка, что в среднем приравнивается к 300-450 миллиардам рублей). При этом все более массовый характер приобретает практика, когда к вовлечению новых игроков привлекаются успешные певцы и блогеры.

Документом предлагается ввести штрафы за незаконную рекламу азартных игр в интернете и специальную ответственность за нарушение игровым бизнесом закона о рекламе. Предлагаемые максимальные размеры административного штрафа составляют для граждан до 500 тысяч рублей, для должностных лиц - до 1,5 миллионов рублей, для юрлиц - до 7 миллионов рублей. Также в качестве возможного административного наказания предусмотрено приостановление деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний до внесения в Государственную думу», - сообщается в официальном отзыве кабмина.

В правительстве отметили, что концепция законопроекта, направленная на недопущение распространения информации об азартных играх в нарушение установленного законом порядка, заслуживает внимания. Вместе с тем в кабмине сообщили, что установление административной ответственности должно сопровождаться введением в отраслевом законодательстве соответствующих регулятивных норм, а проектируемые размеры административных штрафов нуждаются в дополнительном обосновании.

Также в правительстве заключили, что следует исключить Роскомнадзор из числа органов, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы по соответствующим делам об административных правонарушениях, поскольку ведомство не осуществляет контроль за соблюдением законов о запрете азартных игр и лотерей в интернете, пишет РИА Новости.