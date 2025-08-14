Общество

Каждый второй пскович против ограничений звонков в популярных мессенджерах — опрос

Роскомнадзор сообщил, что в России частично ограничивают звонки в Telegram и WhatsApp* в целях противодействия мошенничеству и терроризму. Как сообщили Псковской Ленте Новостей аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения, каждый второй пскович против ограничений звонков в популярных мессенджерах.

36% псковичей одобрили ограничения на звонки в популярных мессенджерах: «Это безопасность»; «Больше общаться вживую будем». 48% негодуют: «Мошенникам ограничения мало мешают, а обычным пользователям от этого действительно плохо»; «Вахтовиков оставят без видеосвязи с родными»; «Мешает работе удаленщика, создает неудобства».

Среди мужчин больше противников ограничений, а среди женщин выше число одобряющих.

Респонденты до 35 лет демонстрируют скепсис: 55% не одобряют ограничения, в то время как среди людей от 45 лет уровень поддержки достигает 47%.

Горожане с заработком от 100 тысяч рублей выступают против блокировки звонков в мессенджерах чаще тех, кто зарабатывает меньше (52%).

* Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ