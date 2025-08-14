Общество

Два псковских образовательных учреждения еще не успели пройти приемку

89 псковских образовательных учреждений прошли приемку перед новый учебным годом. Об этом начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев рассказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«В период с 4 по 8 августа состоялась проверка готовности муниципальных образовательных учреждений к учебному году. Комиссия работала очень плотно, у нас 91 образовательное учреждение, по которым проведены были приемки, это достаточно серьезная работа в течение всей недели. Комиссия также достаточно большая. Это и представители управления образования, Росгвардии, УМВД по городу Пскову, общественных организаций, депутаты Псковской городской Думы, представители родительской общественности», — сказал Геннадий Иойлев.

По итогам проверки 89 учреждений приняты без замечаний, два учреждения приняты будут комиссионно после завершения работ по капитальному ремонту. Это школа №13 и детский сад №54.