Два псковских образовательных учреждения еще не успели пройти приемку

89 псковских образовательных учреждений прошли приемку перед новый учебным годом. Об этом начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев рассказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM.
«В период с 4 по 8 августа состоялась проверка готовности муниципальных образовательных учреждений к учебному году. Комиссия работала очень плотно, у нас 91 образовательное учреждение, по которым проведены были приемки, это достаточно серьезная работа в течение всей недели. Комиссия также достаточно большая. Это и представители управления образования, Росгвардии, УМВД по городу Пскову, общественных организаций, депутаты Псковской городской Думы, представители родительской общественности», — сказал Геннадий Иойлев.
По итогам проверки 89 учреждений приняты без замечаний, два учреждения приняты будут комиссионно после завершения работ по капитальному ремонту. Это школа №13 и детский сад №54.