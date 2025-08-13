Общество

Школа №13 в Пскове вступает в завершающую стадию капремонта

В завершающую стадию капитального ремонта вступает школа №13 города Пскова. Большая часть важных работ уже выполнена, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин/ Telegram-канал

На данный момент в школе провели отделку помещений, уложили свежую плитку, заменили старые электрические линии, обновили

кровлю с укладкой металлочерепицы. Инженерные системы проходят последнюю модернизацию перед сдачей. Также завершили ремонт пищеблока.

«Впереди монтаж подвесных потолков и освещения, настил линолеума, прокладка кабелей для пожарной сигнализации и видеонаблюдения, а также установка мебели. Уверен, что уже совсем скоро школа распахнёт двери для своих учеников, став настоящим центром знаний и творчества!» - отметил Борис Елкин.

Капитальный ремонт школы №13 осуществляется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Ранее сообщалось, что в школе завершили отделочные работы в классах и установку новых дверей в кабинетах.